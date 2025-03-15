Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Ситний пісний салат "миттєвий" — підходить замість вечері arrow

Ситний пісний салат "миттєвий" — підходить замість вечері

15 березня 2025 12:08
Марина Євтягіна - Редактор
Ситний пісний салат Миттєвий — підходить замість вечері
Ситний пісний салат. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Готується за лічені хвилини, а виходить таким смачним, що можна їсти щовечора. Салат із квасолі, моркви та огірків чудово підходить для пісного меню, адже він ситний, ароматний і простий у приготуванні.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • квасоля червона консервована — 1 банка;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 2 шт.;
  • огірки квашені або мариновані — 3–4 шт.;
  • перець чорний мелений — до смаку;
  • олія — для смаження;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • петрушка — щіпка.

Спосіб приготування

Моркву натерти на тертці для корейської моркви, цибулю нарізати півкільцями.

смачний пісний салат
Цибуля та морква. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороду налити трохи олії, обсмажити цибулю з морквою на середньому вогні до м’якості, іноді помішуючи.

смачний ситний пісний салат
Приготування засмажки. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажені овочі перекласти в салатник, дати трохи охолонути. Огірки нарізати тонкими смужками, петрушку подрібнити.

смачний ситний пісний салат з овочами
Додавання овочей. Фото: smachnenke.com.ua

До моркви та цибулі додати квасолю, огірки, петрушку й натертий на дрібній тертці часник.

ситний пісний салат з овочами
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Приправити чорним перцем, перемішати, за потреби додати сіль. Подавати одразу або дати страві трохи настоятися.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів 

Смачний салат із буряків — секретний рецепт з відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.

А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.

рецепти салат квасоля пісний рецепт пісні страви
Реклама
Реклама
Реклама