Ситний пісний салат "миттєвий" — підходить замість вечері
Готується за лічені хвилини, а виходить таким смачним, що можна їсти щовечора. Салат із квасолі, моркви та огірків чудово підходить для пісного меню, адже він ситний, ароматний і простий у приготуванні.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- квасоля червона консервована — 1 банка;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 2 шт.;
- огірки квашені або мариновані — 3–4 шт.;
- перець чорний мелений — до смаку;
- олія — для смаження;
- часник — 1–2 зубчики;
- петрушка — щіпка.
Спосіб приготування
Моркву натерти на тертці для корейської моркви, цибулю нарізати півкільцями.
На сковороду налити трохи олії, обсмажити цибулю з морквою на середньому вогні до м’якості, іноді помішуючи.
Обсмажені овочі перекласти в салатник, дати трохи охолонути. Огірки нарізати тонкими смужками, петрушку подрібнити.
До моркви та цибулі додати квасолю, огірки, петрушку й натертий на дрібній тертці часник.
Приправити чорним перцем, перемішати, за потреби додати сіль. Подавати одразу або дати страві трохи настоятися.
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