Ситний пісний салат "миттєвий" — підходить замість вечері

Ситний пісний салат. Фото: smachnenke.com.ua

Готується за лічені хвилини, а виходить таким смачним, що можна їсти щовечора. Салат із квасолі, моркви та огірків чудово підходить для пісного меню, адже він ситний, ароматний і простий у приготуванні.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

квасоля червона консервована — 1 банка;

морква — 1 шт.;

цибуля — 2 шт.;

огірки квашені або мариновані — 3–4 шт.;

перець чорний мелений — до смаку;

олія — для смаження;

часник — 1–2 зубчики;

петрушка — щіпка.

Спосіб приготування

Моркву натерти на тертці для корейської моркви, цибулю нарізати півкільцями.

Цибуля та морква. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороду налити трохи олії, обсмажити цибулю з морквою на середньому вогні до м’якості, іноді помішуючи.

Приготування засмажки. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажені овочі перекласти в салатник, дати трохи охолонути. Огірки нарізати тонкими смужками, петрушку подрібнити.

Додавання овочей. Фото: smachnenke.com.ua

До моркви та цибулі додати квасолю, огірки, петрушку й натертий на дрібній тертці часник.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Приправити чорним перцем, перемішати, за потреби додати сіль. Подавати одразу або дати страві трохи настоятися.

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