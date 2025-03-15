Сытный постный салат "мгновенный" — подходит вместо ужина
Готовится за считанные минуты, а получается таким вкусным, что можно есть каждый вечер. Салат из фасоли, моркови и огурцов прекрасно подходит для постного меню, ведь он сытный, ароматный и простой в приготовлении.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- фасоль красная консервированная — 1 банка;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 2 шт.;
- огурцы квашеные или маринованные — 3-4 шт.;
- перец черный молотый — по вкусу;
- масло — для жарки;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- петрушка — щепотка.
Способ приготовления
Морковь натереть на терке для корейской моркови, лук нарезать полукольцами.
На сковороду налить немного масла, обжарить лук с морковью на среднем огне до мягкости, иногда помешивая.
Обжаренные овощи переложить в салатник, дать немного остыть. Огурцы нарезать тонкими полосками, петрушку измельчить.
К моркови и луку добавить фасоль, огурцы, петрушку и натертый на мелкой терке чеснок.
Приправить черным перцем, перемешать, при необходимости добавить соль. Подавать сразу или дать блюду немного настояться.
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