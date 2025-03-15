Сытный постный салат "мгновенный" — подходит вместо ужина

Сытный постный салат. Фото: smachnenke.com.ua

Готовится за считанные минуты, а получается таким вкусным, что можно есть каждый вечер. Салат из фасоли, моркови и огурцов прекрасно подходит для постного меню, ведь он сытный, ароматный и простой в приготовлении.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

фасоль красная консервированная — 1 банка;

морковь — 1 шт.;

лук — 2 шт.;

огурцы квашеные или маринованные — 3-4 шт.;

перец черный молотый — по вкусу;

масло — для жарки;

чеснок — 1-2 зубчика;

петрушка — щепотка.

Способ приготовления

Морковь натереть на терке для корейской моркови, лук нарезать полукольцами.

Лук и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороду налить немного масла, обжарить лук с морковью на среднем огне до мягкости, иногда помешивая.

Приготовление зажарки. Фото: smachnenke.com.ua

Обжаренные овощи переложить в салатник, дать немного остыть. Огурцы нарезать тонкими полосками, петрушку измельчить.

Добавление овощей. Фото: smachnenke.com.ua

К моркови и луку добавить фасоль, огурцы, петрушку и натертый на мелкой терке чеснок.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Приправить черным перцем, перемешать, при необходимости добавить соль. Подавать сразу или дать блюду немного настояться.

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