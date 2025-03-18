Салат з печінкою та буряком — піднімає рівень заліза

Салат з печінкою та буряком — смачний спосіб підняти залізо
Залізо — ключовий елемент для енергії та гарного самопочуття. Цей салат із печінкою та буряком не тільки наситить, а й допоможе підтримати здоровий баланс мікроелементів у організмі.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- буряк відварений — 400 г;
- куряча печінка — 300 г;
- цибуля — 1 невелика цибулина або половина;
- вода — 4 ст. л.;
- оцет 9% — 1 ст. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- яблучний сік — 3 ст. л.;
- петрушка — до смаку;
- олія — для смаження;
- сіль, перець — до смаку.
Спосіб приготування
Нарізати відварений буряк кубиками, додати 1 ч. л. олії та перемішати.
У миску з водою всипати цукор, розмішати до повного розчинення. Цибулю нарізати півкільцями, викласти у маринад та залишити на 15 хвилин.
Промити курячу печінку, добре обсушити, нарізати на невеликі шматочки та обсмажити на олії до готовності. Влити яблучний сік, тушкувати ще кілька хвилин, поки рідина не випарується.
Змішати у мисці буряк, печінку, мариновану цибулю та подрібнену петрушку. Додати сіль і перець за смаком, ретельно перемішати.
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