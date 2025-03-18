Салат з печінкою та буряком — піднімає рівень заліза

Варений буряк. Фото: smachnenke.com.ua

Залізо — ключовий елемент для енергії та гарного самопочуття. Цей салат із печінкою та буряком не тільки наситить, а й допоможе підтримати здоровий баланс мікроелементів у організмі.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

буряк відварений — 400 г;

куряча печінка — 300 г;

цибуля — 1 невелика цибулина або половина;

вода — 4 ст. л.;

оцет 9% — 1 ст. л.;

цукор — 1 ч. л.;

яблучний сік — 3 ст. л.;

петрушка — до смаку;

олія — для смаження;

сіль, перець — до смаку.

Спосіб приготування

Нарізати відварений буряк кубиками, додати 1 ч. л. олії та перемішати.

Синя цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

У миску з водою всипати цукор, розмішати до повного розчинення. Цибулю нарізати півкільцями, викласти у маринад та залишити на 15 хвилин.

Куряча печінка. Фото: smachnenke.com.ua

Промити курячу печінку, добре обсушити, нарізати на невеликі шматочки та обсмажити на олії до готовності. Влити яблучний сік, тушкувати ще кілька хвилин, поки рідина не випарується.

Салат з печінкою та буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати у мисці буряк, печінку, мариновану цибулю та подрібнену петрушку. Додати сіль і перець за смаком, ретельно перемішати.



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