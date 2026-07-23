Салаты с рукколой: 10 оригинальных рецептов на каждый день и на праздник
Руккола прекрасно сочетается не только с овощами, но и с фруктами, ягодами, сыром, мясом и рыбой. Если вы ищете новые идеи для легкого ужина или праздничного стола, сохраните эту подборку из 10 проверенных рецептов салатов, которые готовятся быстро и всегда получаются вкусными.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
1. Салат с фетой и помидорами
- Смешать рукколу, помидоры черри, фету и поджаренные кедровые орехи.
- Заправить оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
2. Салат с тыквой и гранатом
- Запечь тыкву, добавить рукколу, фету, зерна граната и маринованный лук.
- Полить ароматной заправкой.
3. Салат с авокадо и апельсином
- Выложить рукколу, шпинат, кусочки апельсина, авокадо и гранат.
- Заправить оливковым и кунжутным маслом, посыпать орехами.
4. Салат с куриным филе
- Обжарить курицу, смешать её с рукколой, листьями салата и помидорами черри.
- Заправить оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
5. Салат со свеклой и фетой
- Добавить к рукколе кусочки свеклы, феты и грецкие орехи.
- Полить цитрусово-горчичной заправкой.
6. Салат с тунцом и грейпфрутом
- Смешать рукколу, тунца, огурец, авокадо и очищенный грейпфрут.
- Заправить маслом и лимонным соком.
7. Салат с рукколой и клубникой
- Смешайте рукколу, клубнику, огурцы, фету, маринованный красный лук и орехи.
- Полить медово-бальзамической заправкой.
8. Салат с арбузом и фетой
- Смешать рукколу, арбуз, сыр фета и мяту.
- Добавить легкий цитрусовый соус.
9. Салат с шампиньонами и картофелем
- Запечь картофель, обжарить грибы и подать их теплыми на подушке из рукколы с соусом песто.
10. Салат со свеклой и вишней
- Смешать рукколу, свеклу, фету, проваренную вишню и грецкие орехи.
- Заправить оливковым маслом.
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