Самый простой и самый вкусный рецепт хека на сковороде: рецепт рыбы
Обычный хек может удивить невероятным вкусом, если приготовить его в легком яичном кляре. Рыба получается сочной внутри, с румяной хрустящей корочкой снаружи и прекрасно сочетается с любым гарниром. Этот рецепт пригодится, когда нужно быстро приготовить вкусный ужин для всей семьи.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- хек — 2 тушки;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Очистить хек, удалить плавники и тёмные плёнки внутри.
- Нарезать рыбу порционными кусочками, добавить соль и черный молотый перец, оставить на 15 минут.
- Яйца разбить в миску и перемешать до однородности.
- Каждый кусочек рыбы обвалять в муке, после чего окунуть в яичную смесь.
- Разогреть сковороду с маслом. Выложить подготовленные кусочки хека и обжарить с обеих сторон до румяной золотистой корочки.
- Переложить готовую рыбу на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
- Подавать горячей с любимым гарниром или свежими овощами.
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