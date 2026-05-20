Рыба "по-польски" на ужин: по другим рецептам уже не хочется готовить
Это блюдо — пример того, как из простых ингредиентов можно получить по-настоящему ресторанный вкус. Нежное филе белой рыбы сочетается со сливочным соусом, в котором обжаренный лук и вареные яйца создают густую, насыщенную основу. Во время тушения рыба буквально пропитывается этим соусом и становится чрезвычайно мягкой и сочной.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- филе белой рыбы — 400 г;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- лук — 1 шт.;
- сливочное масло — 50 г;
- яйца вареные — 4 шт.;
- сливки — 150 мл.;
- зелень — по вкусу.
Способ приготовления
- Филе рыбы посолить и поперчить с обеих сторон.
- Лук мелко нарезать и обжарить на сливочном масле до мягкости и легкого аромата.
- Вареные яйца нарезать кубиками, добавить к луку и слегка прогреть.
- Влить сливки, добавить черный перец и довести соус до легкого загустения.
- Выложить в соус рыбу, накрыть крышкой и тушить несколько минут с каждой стороны до готовности.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы
Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.
Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.
Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.
Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.
Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.