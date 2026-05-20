Главная Вкус Рыба "по-польски" на ужин: по другим рецептам уже не хочется готовить

Дата публикации 20 мая 2026 13:44
Рыба "по-польски". Фото: smachnenke.com.ua

Это блюдо — пример того, как из простых ингредиентов можно получить по-настоящему ресторанный вкус. Нежное филе белой рыбы сочетается со сливочным соусом, в котором обжаренный лук и вареные яйца создают густую, насыщенную основу. Во время тушения рыба буквально пропитывается этим соусом и становится чрезвычайно мягкой и сочной.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • филе белой рыбы — 400 г;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • лук — 1 шт.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • сливки — 150 мл.;
  • зелень — по вкусу.
Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Филе рыбы посолить и поперчить с обеих сторон.
  2. Лук мелко нарезать и обжарить на сливочном масле до мягкости и легкого аромата.
  3. Вареные яйца нарезать кубиками, добавить к луку и слегка прогреть.
  4. Влить сливки, добавить черный перец и довести соус до легкого загустения.
  5. Выложить в соус рыбу, накрыть крышкой и тушить несколько минут с каждой стороны до готовности.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
