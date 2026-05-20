Рыба "по-польски" на ужин: по другим рецептам уже не хочется готовить

Рыба "по-польски". Фото: smachnenke.com.ua

Это блюдо — пример того, как из простых ингредиентов можно получить по-настоящему ресторанный вкус. Нежное филе белой рыбы сочетается со сливочным соусом, в котором обжаренный лук и вареные яйца создают густую, насыщенную основу. Во время тушения рыба буквально пропитывается этим соусом и становится чрезвычайно мягкой и сочной.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

филе белой рыбы — 400 г;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

лук — 1 шт.;

сливочное масло — 50 г;

яйца вареные — 4 шт.;

сливки — 150 мл.;

зелень — по вкусу.

Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Филе рыбы посолить и поперчить с обеих сторон. Лук мелко нарезать и обжарить на сливочном масле до мягкости и легкого аромата. Вареные яйца нарезать кубиками, добавить к луку и слегка прогреть. Влить сливки, добавить черный перец и довести соус до легкого загустения. Выложить в соус рыбу, накрыть крышкой и тушить несколько минут с каждой стороны до готовности.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Читайте также:

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.