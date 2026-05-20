Риба "по-польськи" на вечерю: за іншими рецептами вже не хочеться готувати
Ця страва — приклад того, як із простих інгредієнтів можна отримати по-справжньому ресторанний смак. Ніжне філе білої риби поєднується з вершковим соусом, у якому обсмажена цибуля та варені яйця створюють густу, насичену основу. Під час тушкування риба буквально просочується цим соусом і стає надзвичайно м’якою та соковитою.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- філе білої риби — 400 г.;
- сіль — за смаком.;
- чорний перець — за смаком.;
- цибуля — 1 шт.;
- вершкове масло — 50 г.;
- яйця варені — 4 шт.;
- вершки — 150 мл.;
- зелень — за смаком.
Спосіб приготування
- Філе риби посолити та поперчити з обох боків.
- Цибулю дрібно нарізати та обсмажити на вершковому маслі до м’якості та легкого аромату.
- Варені яйця нарізати кубиками, додати до цибулі та злегка прогріти.
- Влити вершки, додати чорний перець і довести соус до легкого загустіння.
- Викласти у соус рибу, накрити кришкою та тушкувати кілька хвилин з кожного боку до готовності.
