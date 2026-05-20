Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Риба "по-польськи" на вечерю: за іншими рецептами вже не хочеться готувати

Риба "по-польськи" на вечерю: за іншими рецептами вже не хочеться готувати

Ua ru
Дата публікації: 20 травня 2026 13:44
Риба по-польськи на вечерю: за іншими рецептами вже не хочеться готувати
Риба "по-польськи". Фото: smachnenke.com.ua

Ця страва — приклад того, як із простих інгредієнтів можна отримати по-справжньому ресторанний смак. Ніжне філе білої риби поєднується з вершковим соусом, у якому обсмажена цибуля та варені яйця створюють густу, насичену основу. Під час тушкування риба буквально просочується цим соусом і стає надзвичайно м’якою та соковитою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • філе білої риби — 400 г.;
  • сіль — за смаком.;
  • чорний перець — за смаком.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • вершкове масло — 50 г.;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • вершки — 150 мл.;
  • зелень — за смаком.
рецепт приготування хека
Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Філе риби посолити та поперчити з обох боків.
  2. Цибулю дрібно нарізати та обсмажити на вершковому маслі до м’якості та легкого аромату.
  3. Варені яйця нарізати кубиками, додати до цибулі та злегка прогріти.
  4. Влити вершки, додати чорний перець і довести соус до легкого загустіння.
  5. Викласти у соус рибу, накрити кришкою та тушкувати кілька хвилин з кожного боку до готовності.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби 

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Читайте також:

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.

риба рецепт хек
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації