Риба "по-польськи" на вечерю: за іншими рецептами вже не хочеться готувати

Риба "по-польськи". Фото: smachnenke.com.ua

Ця страва — приклад того, як із простих інгредієнтів можна отримати по-справжньому ресторанний смак. Ніжне філе білої риби поєднується з вершковим соусом, у якому обсмажена цибуля та варені яйця створюють густу, насичену основу. Під час тушкування риба буквально просочується цим соусом і стає надзвичайно м’якою та соковитою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

філе білої риби — 400 г.;

сіль — за смаком.;

чорний перець — за смаком.;

цибуля — 1 шт.;

вершкове масло — 50 г.;

яйця варені — 4 шт.;

вершки — 150 мл.;

зелень — за смаком.

Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Філе риби посолити та поперчити з обох боків. Цибулю дрібно нарізати та обсмажити на вершковому маслі до м’якості та легкого аромату. Варені яйця нарізати кубиками, додати до цибулі та злегка прогріти. Влити вершки, додати чорний перець і довести соус до легкого загустіння. Викласти у соус рибу, накрити кришкою та тушкувати кілька хвилин з кожного боку до готовності.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю.

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Читайте також:

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.