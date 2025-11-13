Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Что делать, если квашеная капуста стала скользкой — советы

Что делать, если квашеная капуста стала скользкой — советы

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 00:04
обновлено: 17:09
Что делать, если квашеная капуста стала скользкой — простые советы, как ее спасти
Квашеная капуста в банке. Фото: Freepik

Квашеная капуста иногда может стать скользкой, даже если вы делали все правильно. Не спешите ее выбрасывать — это не всегда означает, что продукт испорчен. Есть несколько проверенных способов вернуть капусте приятный вкус и хрусткость, а также простые советы, как избежать этой проблемы в дальнейшем.

Новини.LIVE расскажут, что делать, если квашеная капуста стала скользкой.

Реклама
Читайте также:

Квашеная капуста — одна из самых любимых зимних заготовок, которую готовят почти в каждой украинской семье. Она имеет приятную кислинку, хрустящую текстуру и множество пользы для организма. Но иногда случается неприятность: капуста вдруг становится скользкой. Не спешите ее выбрасывать — сначала давайте разберемся, почему это произошло и как можно исправить ситуацию.

Почему капуста становится скользкой

квашена капуста стала слизькою
Квашеная капуста. Фото: Freepik

Чаще всего слизь появляется из-за неправильного хранения или нарушения технологии квашения.

Есть несколько основных причин:

  • Недостаточно соли. Если при заквашивании было положено меньше соли, чем нужно, в рассоле начинают активно размножаться бактерии, которые и образуют слизь.
  • Высокая температура хранения. Капусту нужно держать в прохладном месте, идеально — при температуре от +2 до +6°C. Если стоит в тепле, процесс брожения продолжается, и структура капусты портится.
  • Недостаточное количество рассола. Если капуста не полностью покрыта жидкостью, верхние слои окисляются и начинают портиться.
  • Плохая гигиена. Грязная посуда или банки, остатки предыдущих заготовок или недомытые руки — все это может привести к появлению нежелательных бактерий.

Что делать, если капуста уже скользкая

Слизь — это не всегда признак того, что продукт безвозвратно испорчен. Если запах и вкус остались приятными, капусту еще можно спасти.

Промойте капусту

Выньте ее из банки или бочки, положите в дуршлаг и хорошо промойте под прохладной проточной водой. Это поможет избавиться от слизи и неприятного привкуса.

Прокипятите новый рассол

В кастрюле вскипятите воду, добавьте 1 ст. л. соли на 1 л воды. По желанию — несколько горошин черного перца и лавровый лист. Остудите рассол до комнатной температуры.

Залейте капусту свежим рассолом

Переложите капусту в чистую банку, залейте подготовленным рассолом, плотно накройте крышкой и поставьте в холодильник или погреб. Через 1-2 дня она снова станет хрустящей и приятной на вкус.

Проверьте температуру хранения

Если капуста стояла в теплом месте, обязательно переставьте ее в прохладу — иначе слизь появится снова.

Дополнительный вариант — обжарить или потушить капусту.

Если вкус капусты изменился и вы не уверены, стоит ли ее есть сырой, можно использовать ее для приготовления блюд: тушить с луком, мясом или добавить в борщ. После термической обработки такая капуста абсолютно безопасна.

Как предотвратить появление слизи:

  • Используйте чистую, сухую посуду - без посторонних запахов и остатков старых заготовок.
  • Придерживайтесь правильной пропорции соли — примерно 20 г (1 ст. л.) на 1 кг капусты.
  • Следите за уровнем рассола — капуста должна быть полностью погружена.
  • После завершения активного брожения держите заготовку в прохладе — холодильнике или погребе.
  • Периодически проверяйте банки, чтобы своевременно удалять пену и снимать верхние листья, если они темнеют.
смачна квашена капуста
Квашеная капуста и соль. Фото: Freepik

Чем полезна квашеная капуста

  • Квашеная капуста — это не просто вкусное зимнее блюдо, а настоящий кладезь витаминов.
  • Она содержит витамин C, который укрепляет иммунитет и помогает бороться с простудами.
  • Благодаря ферментации образуются пробиотики, поддерживающие здоровье пищеварительной системы.
  • Квашеная капуста богата кальцием, калием и железом, необходимыми для сердца и костей.
  • Она низкокалорийная, поэтому отлично подходит для тех, кто придерживается здорового питания или стремится похудеть.

Регулярно добавляйте квашеную капусту в рацион — и она поможет не только разнообразить стол, но и поддержать здоровье зимой.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — выходит всегда, умеренно кислая.

Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.

лайфхаки капуста рецепт квашенная капуста ферментированные овощи
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации