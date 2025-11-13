Відео
Відео

Що робити, якщо квашена капуста стала слизька — є кілька порад

Що робити, якщо квашена капуста стала слизька — є кілька порад

Дата публікації: 13 листопада 2025 00:04
Оновлено: 17:09
Що робити, якщо квашена капуста стала слизька — прості поради, як її врятувати
Квашена капуста в банці. Фото: Freepik

Квашена капуста іноді може стати слизькою, навіть якщо ви робили все правильно. Не поспішайте її викидати — це не завжди означає, що продукт зіпсований. Є кілька перевірених способів повернути капусті приємний смак і хрусткість, а також прості поради, як уникнути цієї проблеми надалі.

Новини.LIVE розкажуть, що робити, якщо квашена капуста стала слизька. 

Читайте також:

Квашена капуста — одна з найулюбленіших зимових заготовок, яку готують майже в кожній українській родині. Вона має приємну кислинку, хрумку текстуру й безліч користі для організму. Але іноді трапляється неприємність: капуста раптом стає слизькою. Не поспішайте її викидати — спершу розберімося, чому це сталося і як можна виправити ситуацію.

Чому капуста стає слизькою

квашена капуста стала слизькою
Квашена капуста. Фото: Freepik

Найчастіше слиз з’являється через неправильне зберігання або порушення технології квашення.

Є кілька основних причин:

  • Недостатньо солі. Якщо при заквашуванні було покладено менше солі, ніж потрібно, у розсолі починають активно розмножуватися бактерії, які й утворюють слиз.
  • Висока температура зберігання. Капусту потрібно тримати в прохолодному місці, ідеально — при температурі від +2 до +6°C. Якщо стоїть у теплі, процес бродіння триває, і структура капусти псується.
  • Недостатня кількість розсолу. Якщо капуста не повністю покрита рідиною, верхні шари окислюються й починають псуватися.
  • Погана гігієна. Брудний посуд або банки, залишки попередніх заготовок чи недомиті руки — усе це може призвести до появи небажаних бактерій.

Що робити, якщо капуста вже слизька

Слиз — це не завжди ознака того, що продукт безповоротно зіпсований. Якщо запах і смак залишилися приємними, капусту ще можна врятувати.

Промийте капусту

Вийміть її з банки чи бочки, покладіть у друшляк і добре промийте під прохолодною проточною водою. Це допоможе позбутися слизу й неприємного присмаку.

Прокип’ятіть новий розсіл

У каструлі закип’ятіть воду, додайте 1 ст. л. солі на 1 л води. За бажанням — кілька горошин чорного перцю та лавровий лист. Остудіть розсіл до кімнатної температури.

Залийте капусту свіжим розсолом

Перекладіть капусту в чисту банку, залийте підготовленим розсолом, щільно накрийте кришкою й поставте в холодильник або льох. Через 1–2 дні вона знову стане хрумкою й приємною на смак.

Перевірте температуру зберігання

Якщо капуста стояла у теплому місці, обов’язково переставте її в прохолоду — інакше слиз з’явиться знову.

Додатковий варіант — обсмажити або потушкувати капусту.

Якщо смак капусти змінився і ви не впевнені, чи варто її їсти сирою, можна використати її для приготування страв: тушкувати з цибулею, м’ясом або додати в борщ. Після термічної обробки така капуста абсолютно безпечна.

Як запобігти появі слизу:

  • Використовуйте чистий, сухий посуд — без сторонніх запахів і залишків старих заготовок.
  • Дотримуйтеся правильної пропорції солі — приблизно 20 г (1 ст. л.) на 1 кг капусти.
  • Слідкуйте за рівнем розсолу — капуста має бути повністю занурена.
  • Після завершення активного бродіння тримайте заготовку в прохолоді — холодильнику або погребі.
  • Періодично перевіряйте банки, щоб своєчасно видаляти піну й знімати верхні листки, якщо вони темніють.
смачна квашена капуста
Квашена капуста та сіль. Фото: Freepik

Чим корисна квашена капуста

  • Квашена капуста — це не просто смачна зимова страва, а справжнє джерело вітамінів.
  • Вона містить вітамін C, який зміцнює імунітет і допомагає боротися із застудами.
  • Завдяки ферментації утворюються пробіотики, що підтримують здоров’я травної системи.
  • Квашена капуста багата на кальцій, калій і залізо, необхідні для серця й кісток.
  • Вона низькокалорійна, тому чудово підходить для тих, хто дотримується здорового харчування або прагне схуднути.

Регулярно додавайте квашену капусту до раціону — і вона допоможе не лише урізноманітнити стіл, а й підтримати здоров’я взимку.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла. 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить.

лайфхаки капуста рецепт квашена капуста ферментовані овочі
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
