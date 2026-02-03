Видео
Україна
Видео

Главная Вкус Шикарный ужин без мяса — можно готовить на Великий пост

Шикарный ужин без мяса — можно готовить на Великий пост

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 16:04
Шикарный ужин без мяса — простой постный рецепт из капусты и риса
Тушеная капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Это блюдо доказывает, что ужин без мяса может быть по-настоящему вкусным. Тушеная капуста с рисом в томатном соусе получается питательной, ароматной и очень домашней. Она идеально подходит для Великого поста или легкого ежедневного меню. Простой состав и понятный способ приготовления делают этот рецепт настоящей находкой.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • капуста — 400 г;
  • рис — 80 г;
  • томатный сок — 300 мл.;
  • вода — 100 мл.;
  • масло — для обжаривания;
  • соль — по своему вкусу;
  • специи — по своему вкусу;
  • зелень — для подачи.

Способ приготовления

Лук очистить, мелко нарезать и обжарить на разогретой сковороде с маслом до прозрачности. Морковь натереть на терке, добавить к луку и обжаривать вместе 3-4 минуты, чтобы овощи стали мягкими и ароматными.

пісня страва з капустою та рисом
Капуста и рис. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить томатный сок, аккуратно перемешать и выложить мелко нашинкованную капусту. Накрыть сковородку крышкой и готовить около 5 минут, пока капуста немного осядет и станет более нежной.

рецепт тушкованої капусти з рисом
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Всыпать промытый рис, хорошо перемешать, чтобы он равномерно распределился среди овощей. Добавить воду, соль и специи по своему вкусу. Накрыть крышкой и готовить на слабом огне 25 минут, пока рис станет мягким.

Ужин капуста Великий пост рецепт тушеная капуста
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
