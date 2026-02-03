Шикарный ужин без мяса — простой постный рецепт из капусты и риса

Шикарный ужин без мяса — можно готовить на Великий пост
Это блюдо доказывает, что ужин без мяса может быть по-настоящему вкусным. Тушеная капуста с рисом в томатном соусе получается питательной, ароматной и очень домашней. Она идеально подходит для Великого поста или легкого ежедневного меню. Простой состав и понятный способ приготовления делают этот рецепт настоящей находкой.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- капуста — 400 г;
- рис — 80 г;
- томатный сок — 300 мл.;
- вода — 100 мл.;
- масло — для обжаривания;
- соль — по своему вкусу;
- специи — по своему вкусу;
- зелень — для подачи.
Способ приготовления
Лук очистить, мелко нарезать и обжарить на разогретой сковороде с маслом до прозрачности. Морковь натереть на терке, добавить к луку и обжаривать вместе 3-4 минуты, чтобы овощи стали мягкими и ароматными.
Добавить томатный сок, аккуратно перемешать и выложить мелко нашинкованную капусту. Накрыть сковородку крышкой и готовить около 5 минут, пока капуста немного осядет и станет более нежной.
Всыпать промытый рис, хорошо перемешать, чтобы он равномерно распределился среди овощей. Добавить воду, соль и специи по своему вкусу. Накрыть крышкой и готовить на слабом огне 25 минут, пока рис станет мягким.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты
Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — получается всегда, умеренно кислая.
Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.
Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.
Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.
Читайте Новини.LIVE!