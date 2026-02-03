Шикарна вечеря без м’яса — простий пісний рецепт з капусти та рису

Тушкована капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Ця страва доводить, що вечеря без м’яса може бути по-справжньому смачною. Тушкована капуста з рисом у томатному соусі виходить поживною, ароматною та дуже домашньою. Вона ідеально підходить для Великого посту або легкого щоденного меню. Простий склад і зрозумілий спосіб приготування роблять цей рецепт справжньою знахідкою.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

капуста — 400 г;

рис — 80 г;

томатний сік — 300 мл.;

вода — 100 мл.;

олія — для обсмажування;

сіль — до свого смаку;

спеції — до свого смаку;

зелень — для подачі.

Спосіб приготування

Цибулю очистити, дрібно нарізати та обсмажити на розігрітій сковорідці з олією до прозорості. Моркву натерти на тертці, додати до цибулі та обсмажувати разом 3–4 хвилини, щоб овочі стали м’якими й ароматними.

Капуста та рис. Фото: gospodynka.com.ua

Додати томатний сік, акуратно перемішати та викласти дрібно нашатковану капусту. Накрити сковорідку кришкою й готувати близько 5 хвилин, поки капуста трохи осяде та стане ніжнішою.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Всипати промитий рис, добре перемішати, щоб він рівномірно розподілився серед овочів. Додати воду, сіль та спеції до свого смаку. Накрити кришкою та готувати на слабкому вогні 25 хвилин, поки рис стане м’яким.

