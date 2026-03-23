Шоколадная творожная запеканка из 5 ингредиентов: низкокалорийный рецепт
Нежная шоколадная творожная запеканка готовится всего из пяти простых ингредиентов, но получается необычайно ароматной и сочной. Этот легкий и быстрый рецепт позволяет создать десерт, который понравится и взрослым, и детям, не тратя много времени на приготовление. Благодаря какао и кусочкам черного шоколада запеканка получает насыщенный шоколадный вкус и красивый оттенок, а сметана делает ее нежной и воздушной.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- творог — 600 г;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 3 ст.л.;
- сметана — 3 ст.л.;
- какао — 2 ст.л.;
- черный шоколад — 60 г.
Способ приготовления
- Выложить творог в большую миску, добавить сахар, яйца, сметану и какао.
- Перемешать ложкой до однородности, а затем взбить блендером до гладкой консистенции.
- Измельчить черный шоколад и аккуратно добавить в массу.
- Выложить творожную смесь в форму для запекания и разровнять поверхность.
- Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 40-50 минут.
- Дать запеканке полностью остыть перед подачей.
