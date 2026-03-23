Шоколадная творожная запеканка из 5 ингредиентов: низкокалорийный рецепт

Дата публикации 23 марта 2026 02:44
Шоколадная творожная запеканка. Фото: smakuiemo.com.ua

Нежная шоколадная творожная запеканка готовится всего из пяти простых ингредиентов, но получается необычайно ароматной и сочной. Этот легкий и быстрый рецепт позволяет создать десерт, который понравится и взрослым, и детям, не тратя много времени на приготовление. Благодаря какао и кусочкам черного шоколада запеканка получает насыщенный шоколадный вкус и красивый оттенок, а сметана делает ее нежной и воздушной.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • творог — 600 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 3 ст.л.;
  • сметана — 3 ст.л.;
  • какао — 2 ст.л.;
  • черный шоколад — 60 г.
рецепт запіканки з какао
Шоколадная запеканка. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Выложить творог в большую миску, добавить сахар, яйца, сметану и какао.
  2. Перемешать ложкой до однородности, а затем взбить блендером до гладкой консистенции.
  3. Измельчить черный шоколад и аккуратно добавить в массу.
  4. Выложить творожную смесь в форму для запекания и разровнять поверхность.
  5. Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 40-50 минут.
  6. Дать запеканке полностью остыть перед подачей.

Юлия Щербак - Редактор
