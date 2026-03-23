Шоколадна сирна запіканка з 5 інгредієнтів: нізькокалорійний рецепт

Шоколадна сирна запіканка з 5 інгредієнтів: нізькокалорійний рецепт

Дата публікації: 23 березня 2026 02:44
Шоколадна сирна запіканка з 5 інгредієнтів: нізькокалорійний рецепт
Шоколадна сирна запіканка. Фото: smakuiemo.com.ua

Ніжна шоколадна сирна запіканка готується всього з п’яти простих інгредієнтів, але виходить надзвичайно ароматною і соковитою. Цей легкий і швидкий рецепт дозволяє створити десерт, який смакує і дорослим, і дітям, не витрачаючи багато часу на приготування. Завдяки какао та шматочкам чорного шоколаду запіканка отримує насичений шоколадний смак і красивий відтінок, а сметана робить її ніжною та повітряною.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 600 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 3 ст.л.;
  • сметана — 3 ст.л.;
  • какао — 2 ст.л.;
  • чорний шоколад — 60 г.
рецепт запіканки з какао
Шоколадна запіканка. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Викласти сир у велику миску, додати цукор, яйця, сметану та какао.
  2. Перемішати ложкою до однорідності, а потім збити блендером до гладкої консистенції. 
  3. Подрібнити чорний шоколад і акуратно додати в масу. 
  4. Викласти сирну суміш у форму для запікання та розрівняти поверхню. 
  5. Запікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 40–50 хвилин.
  6. Дати запіканці повністю охолонути перед подачею.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
