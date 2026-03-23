Шоколадна сирна запіканка з 5 інгредієнтів: нізькокалорійний рецепт

Шоколадна сирна запіканка. Фото: smakuiemo.com.ua

Ніжна шоколадна сирна запіканка готується всього з п’яти простих інгредієнтів, але виходить надзвичайно ароматною і соковитою. Цей легкий і швидкий рецепт дозволяє створити десерт, який смакує і дорослим, і дітям, не витрачаючи багато часу на приготування. Завдяки какао та шматочкам чорного шоколаду запіканка отримує насичений шоколадний смак і красивий відтінок, а сметана робить її ніжною та повітряною.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 600 г;

яйця — 3 шт.;

цукор — 3 ст.л.;

сметана — 3 ст.л.;

какао — 2 ст.л.;

чорний шоколад — 60 г.

Спосіб приготування

Викласти сир у велику миску, додати цукор, яйця, сметану та какао. Перемішати ложкою до однорідності, а потім збити блендером до гладкої консистенції. Подрібнити чорний шоколад і акуратно додати в масу. Викласти сирну суміш у форму для запікання та розрівняти поверхню. Запікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 40–50 хвилин. Дати запіканці повністю охолонути перед подачею.

