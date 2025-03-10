Запіканка, як суфле — ніжний сніданок для всієї родини

Сирна запіканка. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо шукаєте ідеальний сніданок для всієї родини, ця запіканка стане вашим улюбленим рецептом. Легка, як суфле, ніжна всередині й із рум’яною скоринкою зовні — вона точно підкорить серця і дітей, і дорослих.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

сир 9% — 500 г;

яйця — 3 шт.;

сметана (10%) — 3 ст. л.;

цукор — 3 ст. л.;

кукурудзяний крохмаль — 50 г;

ванільний цукор — 10 г;

сіль — дрібка.

Спосіб приготування

Сир можна використовувати будь-якої жирності, але з 9% і вище запіканка вийде ніжнішою. Якщо сир знежирений, рекомендується додати більше яєць або сметани для покращення текстури. Відокремити білки від жовтків. Один жовток залишити для змащування, два інших додати до сиру.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

До сирної маси всипати цукор, ванільний цукор, додати сметану та кукурудзяний крохмаль. Збити масу блендером до однорідності. Якщо немає блендера, сир можна протерти через сито, а потім змішати з іншими інгредієнтами. Білки збити із дрібкою солі до стійких піків. Сіль допомагає отримати більш стабільну білкову піну, яка забезпечить легкість запіканки.

Сирна маса. Фото: smachnenke.com.ua

Збиті білки акуратно додати до сирної маси. Спочатку ввести невелику частину білків, перемішати рухами знизу вгору, а потім додати решту, зберігаючи легкість текстури.

Тісто для запіканки. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для запікання застелити пергаментом, викласти тісто. Поверхню рівномірно змастити залишеним жовтком, що додасть запіканці гарний колір і захистить від пересихання. Запікати в розігрітій до 175 °C духовці 40 хвилин. Потім вимкнути духовку, трохи відчинити дверцята та залишити запіканку всередині ще на 20 хвилин, щоб вона не осіла.

Сирна запіканка. Фото: smachnenke.com.ua

Час випікання може змінюватися залежно від розміру форми. Якщо шар тіста тонший, запіканка може бути готовою за 35 хвилин. Готовність визначати за рум’яною скоринкою зверху. Перед подачею дати запіканці трохи охолонути. Подавати можна з ягодами, варенням або сметаною.

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