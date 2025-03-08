Оладки на кефірі нашвидкоруч — бабусин рецепт для смачного сніданку

Оладки на кефірі нашвидкоруч — до сніданку за рецептом бабусі
Якщо хочеться швидкого, простого та смачного сніданку, цей рецепт оладок на кефірі — справжня знахідка. Мінімум зусиль, доступні інгредієнти, а результат — рум’яні, пишні та ніжні оладки, як у дитинстві.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кефір (теплий) — 400 мл.;
- яйця — 3 шт.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- борошно — 270 г;
- сода — 1 ч. л.
Начинка №1 (з цибулею):
- картопля — 3 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- зелень кропу — за смаком;
- зелена цибуля — за смаком;
- сіль, чорний перець — за смаком.
Начинка №2 (з часником):
- картопля — 3 шт.;
- часник — 1–2 зубчики;
- зелень кропу — за смаком;
- сіль, чорний перець — за смаком.
Спосіб приготування
У глибоку миску розбити яйця, додати сіль і перемішати вінчиком до однорідності. Влити теплий кефір. Якщо кефір з холодильника, трохи підігріти.
У суху миску відміряти борошно, додати соду, перемішати. Просіяти борошно до кефіру та замісити тісто. Консистенція має бути трохи рідшою, ніж на класичні оладки. Відставити тісто, щоб воно "відпочило".
Начинка №1 (з цибулею). Картоплю натерти на великій тертці, додати натерту цибулю. Дрібно нарізати зелень кропу та зелену цибулю. Додати сіль, перець, перемішати.
Начинка №2 (з часником). Картоплю натерти на великій тертці, подрібнити кріп. Додати сіль, перець і пропущений через прес часник. Перемішати. Тісто почне вкриватися бульбашкам, його перемішувати не потрібно.
Розігріти сковороду, налити 3 ст. л. олії. Викласти 1–2 ст. л. начинки, рівномірно розподілити по сковороді. Смажити, поки картопля трохи підрум’яниться.
Залити начинку тістом (приблизно 4 ст. л.), розподілити по всій поверхні. Накрити кришкою, смажити на середньому вогні до повного схоплення тіста зверху.
Акуратно перевернути, накрити кришкою та довести до готовності. Повторити процес із рештою тіста та начинки. З вказаної кількості інгредієнтів виходить 6 коржів діаметром 24 см.
Начинка може бути різною — добре підходять гриби або фарш. Готові коржі м’які, ніжні, ароматні. Найкраще подавати їх у теплому вигляді зі сметаною.
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