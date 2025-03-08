Оладки на кефірі нашвидкоруч — бабусин рецепт для смачного сніданку

Картопляні оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться швидкого, простого та смачного сніданку, цей рецепт оладок на кефірі — справжня знахідка. Мінімум зусиль, доступні інгредієнти, а результат — рум’яні, пишні та ніжні оладки, як у дитинстві.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

кефір (теплий) — 400 мл.;

яйця — 3 шт.;

сіль — 1/2 ч. л.;

борошно — 270 г;

сода — 1 ч. л.

Начинка №1 (з цибулею):

картопля — 3 шт.;

цибуля — 1 шт.;

зелень кропу — за смаком;

зелена цибуля — за смаком;

сіль, чорний перець — за смаком.

Начинка №2 (з часником):

картопля — 3 шт.;

часник — 1–2 зубчики;

зелень кропу — за смаком;

сіль, чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування

У глибоку миску розбити яйця, додати сіль і перемішати вінчиком до однорідності. Влити теплий кефір. Якщо кефір з холодильника, трохи підігріти.

Картопля та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

У суху миску відміряти борошно, додати соду, перемішати. Просіяти борошно до кефіру та замісити тісто. Консистенція має бути трохи рідшою, ніж на класичні оладки. Відставити тісто, щоб воно "відпочило".

Додавання кефіра. Фото: smachnenke.com.ua

Начинка №1 (з цибулею). Картоплю натерти на великій тертці, додати натерту цибулю. Дрібно нарізати зелень кропу та зелену цибулю. Додати сіль, перець, перемішати.

Приготування оладок. Фото: smachnenke.com.ua

Начинка №2 (з часником). Картоплю натерти на великій тертці, подрібнити кріп. Додати сіль, перець і пропущений через прес часник. Перемішати. Тісто почне вкриватися бульбашкам, його перемішувати не потрібно.

Розігріти сковороду, налити 3 ст. л. олії. Викласти 1–2 ст. л. начинки, рівномірно розподілити по сковороді. Смажити, поки картопля трохи підрум’яниться.

Залити начинку тістом (приблизно 4 ст. л.), розподілити по всій поверхні. Накрити кришкою, смажити на середньому вогні до повного схоплення тіста зверху.

Акуратно перевернути, накрити кришкою та довести до готовності. Повторити процес із рештою тіста та начинки. З вказаної кількості інгредієнтів виходить 6 коржів діаметром 24 см.

Готові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Начинка може бути різною — добре підходять гриби або фарш. Готові коржі м’які, ніжні, ароматні. Найкраще подавати їх у теплому вигляді зі сметаною.



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