Оладьи на кефире на скорую руку — бабушкин рецепт для вкусного завтрака

Оладьи на кефире на скорую руку — к завтраку по рецепту бабушки
Если хочется быстрого, простого и вкусного завтрака, этот рецепт оладий на кефире — настоящая находка. Минимум усилий, доступные ингредиенты, а результат — румяные, пышные и нежные оладьи, как в детстве.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кефир (теплый) — 400 мл.;
- яйца — 3 шт.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- мука — 270 г;
- сода — 1 ч. л.
Начинка №1 (с луком):
- картофель — 3 шт.;
- лук — 1 шт.;
- зелень укропа — по вкусу;
- зеленый лук — по вкусу;
- соль, черный перец — по вкусу.
Начинка №2 (с чесноком):
- картофель — 3 шт.;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- зелень укропа — по вкусу;
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
В глубокую миску разбить яйца, добавить соль и перемешать венчиком до однородности. Влить теплый кефир. Если кефир из холодильника, немного подогреть.
В сухую миску отмерить муку, добавить соду, перемешать. Просеять муку в кефир и замесить тесто. Консистенция должна быть чуть более жидкой, чем на классические оладьи. Отставить тесто, чтобы оно "отдохнуло".
Начинка №1 (с луком). Картофель натереть на крупной терке, добавить натертый лук. Мелко нарезать зелень укропа и зеленый лук. Добавить соль, перец, перемешать.
Начинка №2 (с чесноком). Картофель натереть на крупной терке, измельчить укроп. Добавить соль, перец и пропущенный через пресс чеснок. Перемешать. Тесто начнет покрываться пузырьками, его перемешивать не нужно.
Разогреть сковороду, налить 3 ст. л. масла. Выложить 1-2 ст. л. начинки, равномерно распределить по сковороде. Жарить, пока картофель немного подрумянится.
Залить начинку тестом (примерно 4 ст. л.), распределить по всей поверхности. Накрыть крышкой, жарить на среднем огне до полного схватывания теста сверху.
Аккуратно перевернуть, накрыть крышкой и довести до готовности. Повторить процесс с оставшимся тестом и начинкой. Из указанного количества ингредиентов получается 6 коржей диаметром 24 см.
Начинка может быть разной — хорошо подходят грибы или фарш. Готовые лепешки мягкие, нежные, ароматные. Лучше всего подавать их в теплом виде со сметаной.
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