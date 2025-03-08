Оладьи на кефире на скорую руку — бабушкин рецепт для вкусного завтрака

Картофельные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется быстрого, простого и вкусного завтрака, этот рецепт оладий на кефире — настоящая находка. Минимум усилий, доступные ингредиенты, а результат — румяные, пышные и нежные оладьи, как в детстве.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

кефир (теплый) — 400 мл.;

яйца — 3 шт.;

соль — 1/2 ч. л.;

мука — 270 г;

сода — 1 ч. л.

Начинка №1 (с луком):

картофель — 3 шт.;

лук — 1 шт.;

зелень укропа — по вкусу;

зеленый лук — по вкусу;

соль, черный перец — по вкусу.

Начинка №2 (с чесноком):

картофель — 3 шт.;

чеснок — 1-2 зубчика;

зелень укропа — по вкусу;

соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

В глубокую миску разбить яйца, добавить соль и перемешать венчиком до однородности. Влить теплый кефир. Если кефир из холодильника, немного подогреть.

Картофель и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

В сухую миску отмерить муку, добавить соду, перемешать. Просеять муку в кефир и замесить тесто. Консистенция должна быть чуть более жидкой, чем на классические оладьи. Отставить тесто, чтобы оно "отдохнуло".

Добавление кефира. Фото: smachnenke.com.ua

Начинка №1 (с луком). Картофель натереть на крупной терке, добавить натертый лук. Мелко нарезать зелень укропа и зеленый лук. Добавить соль, перец, перемешать.

Приготовление оладий. Фото: smachnenke.com.ua

Начинка №2 (с чесноком). Картофель натереть на крупной терке, измельчить укроп. Добавить соль, перец и пропущенный через пресс чеснок. Перемешать. Тесто начнет покрываться пузырьками, его перемешивать не нужно.

Разогреть сковороду, налить 3 ст. л. масла. Выложить 1-2 ст. л. начинки, равномерно распределить по сковороде. Жарить, пока картофель немного подрумянится.

Залить начинку тестом (примерно 4 ст. л.), распределить по всей поверхности. Накрыть крышкой, жарить на среднем огне до полного схватывания теста сверху.

Аккуратно перевернуть, накрыть крышкой и довести до готовности. Повторить процесс с оставшимся тестом и начинкой. Из указанного количества ингредиентов получается 6 коржей диаметром 24 см.

Готовые оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Начинка может быть разной — хорошо подходят грибы или фарш. Готовые лепешки мягкие, нежные, ароматные. Лучше всего подавать их в теплом виде со сметаной.



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