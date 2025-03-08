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Оладьи на кефире на скорую руку — к завтраку по рецепту бабушки

8 марта 2025 06:35
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Оладьи на кефире на скорую руку — бабушкин рецепт для вкусного завтрака
Картофельные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если хочется быстрого, простого и вкусного завтрака, этот рецепт оладий на кефире — настоящая находка. Минимум усилий, доступные ингредиенты, а результат — румяные, пышные и нежные оладьи, как в детстве.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кефир (теплый) — 400 мл.;
  • яйца — 3 шт.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • мука — 270 г;
  • сода — 1 ч. л.

Начинка №1 (с луком):

  • картофель — 3 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • зелень укропа — по вкусу;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Начинка №2 (с чесноком):

  • картофель — 3 шт.;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • зелень укропа — по вкусу;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

В глубокую миску разбить яйца, добавить соль и перемешать венчиком до однородности. Влить теплый кефир. Если кефир из холодильника, немного подогреть.

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Картофель и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

В сухую миску отмерить муку, добавить соду, перемешать. Просеять муку в кефир и замесить тесто. Консистенция должна быть чуть более жидкой, чем на классические оладьи. Отставить тесто, чтобы оно "отдохнуло".

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Добавление кефира. Фото: smachnenke.com.ua

Начинка №1 (с луком). Картофель натереть на крупной терке, добавить натертый лук. Мелко нарезать зелень укропа и зеленый лук. Добавить соль, перец, перемешать.

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Приготовление оладий. Фото: smachnenke.com.ua

Начинка №2 (с чесноком). Картофель натереть на крупной терке, измельчить укроп. Добавить соль, перец и пропущенный через пресс чеснок. Перемешать. Тесто начнет покрываться пузырьками, его перемешивать не нужно.

Разогреть сковороду, налить 3 ст. л. масла. Выложить 1-2 ст. л. начинки, равномерно распределить по сковороде. Жарить, пока картофель немного подрумянится.

Залить начинку тестом (примерно 4 ст. л.), распределить по всей поверхности. Накрыть крышкой, жарить на среднем огне до полного схватывания теста сверху.

Аккуратно перевернуть, накрыть крышкой и довести до готовности. Повторить процесс с оставшимся тестом и начинкой. Из указанного количества ингредиентов получается 6 коржей диаметром 24 см.

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Готовые оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Начинка может быть разной — хорошо подходят грибы или фарш. Готовые лепешки мягкие, нежные, ароматные. Лучше всего подавать их в теплом виде со сметаной.

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