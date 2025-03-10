Запеканка, как суфле — нежный завтрак для всей семьи

Творожная запеканка. Фото: smachnenke.com.ua

Если ищете идеальный завтрак для всей семьи, эта запеканка станет вашим любимым рецептом. Легкая, как суфле, нежная внутри и с румяной корочкой снаружи — она точно покорит сердца и детей, и взрослых.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

творог 9% — 500 г;

яйца — 3 шт.;

сметана (10%) — 3 ст. л.;

сахар — 3 ст. л.;

кукурузный крахмал — 50 г;

ванильный сахар — 10 г;

соль — щепотка.

Способ приготовления

Творог можно использовать любой жирности, но с 9% и выше запеканка получится более нежной. Если творог обезжиренный, рекомендуется добавить больше яиц или сметаны для улучшения текстуры. Отделить белки от желтков. Один желток оставить для смазывания, два других добавить к творогу.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

К творожной массе всыпать сахар, ванильный сахар, добавить сметану и кукурузный крахмал. Взбить массу блендером до однородности. Если нет блендера, творог можно протереть через сито, а затем смешать с остальными ингредиентами. Белки взбить со щепоткой соли до устойчивых пиков. Соль помогает получить более стабильную белковую пену, которая обеспечит легкость запеканки.

Сырная масса. Фото: smachnenke.com.ua

Взбитые белки аккуратно добавить к творожной массе. Сначала ввести небольшую часть белков, перемешать движениями снизу вверх, а затем добавить остальные, сохраняя легкость текстуры.

Тесто для запеканки. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для запекания застелить пергаментом, выложить тесто. Поверхность равномерно смазать оставшимся желтком, что придаст запеканке красивый цвет и защитит от пересыхания. Запекать в разогретой до 175 °C духовке 40 минут. Затем выключить духовку, немного приоткрыть дверцу и оставить запеканку внутри еще на 20 минут, чтобы она не осела.

Сыновняя запеканка. Фото: smachnenke.com.ua

Время выпекания может меняться в зависимости от размера формы. Если слой теста тоньше, запеканка может быть готова за 35 минут. Готовность определять по румяной корочке сверху. Перед подачей дать запеканке немного остыть. Подавать можно с ягодами, вареньем или сметаной.

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