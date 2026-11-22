Шоколадный пирог "Мария" без муки: овсянка, какао и бананы
Этот шоколадный пирог станет отличным вариантом для тех, кто хочет приготовить сладкое к чаю из простых продуктов. Спелые бананы придают тесту естественную сладость, а какао — насыщенный вкус. Шоколадная глазурь превращает обычную овсяную выпечку в полноценный десерт, напоминающий брауни
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- овсяные хлопья — 120 г;
- горячее молоко — 250 мл;
- спелые бананы — 2 шт. (200 г без кожуры);
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- какао-порошок без сахара — 30 г;
- разрыхлитель — 5 г;
- сливочное масло — для смазывания формы;
- измельченные грецкие орехи — по желанию.
Для глазури:
- темный шоколад — 100 г;
- горячее растительное молоко — 50 мл.
Способ приготовления
- Залить овсяные хлопья горячим молоком и оставить на 10 минут.
- Бананы размять вилкой, добавить яйца, соль, какао и разрыхлитель.
- Перемешать, добавить овсянку с молоком и снова перемешать.
- Форму размером 22 × 16 см смазать сливочным маслом, вылить тесто и по желанию посыпать орехами.
- Выпекать 35–40 минут при температуре 180 °C. Готовый корж остудить.
- Шоколад поломать на кусочки, залить горячим растительным молоком и перемешать до однородности.
- Полить торт глазурью, дать ей застыть и нарезать десерт квадратиками.
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