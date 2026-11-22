Шоколадный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Этот шоколадный пирог станет отличным вариантом для тех, кто хочет приготовить сладкое к чаю из простых продуктов. Спелые бананы придают тесту естественную сладость, а какао — насыщенный вкус. Шоколадная глазурь превращает обычную овсяную выпечку в полноценный десерт, напоминающий брауни

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

овсяные хлопья — 120 г;

горячее молоко — 250 мл;

спелые бананы — 2 шт. (200 г без кожуры);

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

какао-порошок без сахара — 30 г;

разрыхлитель — 5 г;

сливочное масло — для смазывания формы;

измельченные грецкие орехи — по желанию.

Для глазури:

темный шоколад — 100 г;

горячее растительное молоко — 50 мл.

Способ приготовления

Залить овсяные хлопья горячим молоком и оставить на 10 минут. Бананы размять вилкой, добавить яйца, соль, какао и разрыхлитель. Перемешать, добавить овсянку с молоком и снова перемешать. Форму размером 22 × 16 см смазать сливочным маслом, вылить тесто и по желанию посыпать орехами. Выпекать 35–40 минут при температуре 180 °C. Готовый корж остудить. Шоколад поломать на кусочки, залить горячим растительным молоком и перемешать до однородности. Полить торт глазурью, дать ей застыть и нарезать десерт квадратиками.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Читайте также:

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.