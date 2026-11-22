Шоколадний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Цей шоколадний пиріг стане чудовим варіантом для тих, хто хоче приготувати солодке до чаю з простих продуктів. Стиглі банани надають тісту природної солодкості, какао додає насиченого смаку. Шоколадна глазур перетворює звичайну вівсяну випічку на повноцінний десерт, який нагадує брауні

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

вівсяні пластівці — 120 г;

гаряче молоко — 250 мл;

стиглі банани — 2 шт. (200 г без шкірки);

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка;

какао-порошок без цукру — 30 г;

розпушувач — 5 г;

вершкове масло — для змащування форми;

подрібнені волоські горіхи — за бажанням.

Для глазурі:

темний шоколад — 100 г;

гаряче рослинне молоко — 50 мл.

Спосіб приготування

Залити вівсяні пластівці гарячим молоком і залишити на 10 хвилин. Банани розім’яти виделкою, додати яйця, сіль, какао та розпушувач. Перемішати, додати вівсянку з молоком і знову перемішати. Форму розміром 22 × 16 см змастити вершковим маслом, вилити тісто та за бажанням посипати горіхами. Випікати 35–40 хвилин за температури 180 °C. Готовий корж охолодити. Шоколад поламати на шматочки, залити гарячим рослинним молоком і перемішати до однорідності. Полити торт глазур’ю, дати їй застигнути та нарізати десерт квадратиками.

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