Шоколадный пирог на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Этот пирог пригодится, когда хочется домашней выпечки, но нет желания долго возиться с тестом. Оно замешивается буквально за несколько минут, а готовый десерт получается насыщенным по вкусу и с приятным шоколадным ароматом. По желанию в него можно добавить орехи, ягоды или фрукты.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

теплая вода — 200 мл;

сахар — 130 г;

соль — щепотка;

мед или джем — 80 г;

сода — ⅔ ч. л.;

растительное масло — 80 г и немного для смазывания сковороды;

мука — 180–200 г;

какао — 30–40 г;

орехи, ягоды или кусочки фруктов — по желанию.

Способ приготовления

В тёплой воде растворить сахар, соль и мёд или джем, влить масло. Отдельно смешать муку, какао и соду, постепенно добавить в жидкую смесь и перемешать до однородности. По желанию добавить орехи, ягоды или фрукты. Смазать сковороду маслом, вылить тесто и накрыть крышкой. Готовить на самом маленьком огне 20 минут. Затем осторожно перевернуть пирог с помощью пергамента и тарелки и допекать под крышкой ещё 15 минут.

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