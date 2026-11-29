Шоколадный пирог на сковороде: тесто замешивается за 5 минут
Этот пирог пригодится, когда хочется домашней выпечки, но нет желания долго возиться с тестом. Оно замешивается буквально за несколько минут, а готовый десерт получается насыщенным по вкусу и с приятным шоколадным ароматом. По желанию в него можно добавить орехи, ягоды или фрукты.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- теплая вода — 200 мл;
- сахар — 130 г;
- соль — щепотка;
- мед или джем — 80 г;
- сода — ⅔ ч. л.;
- растительное масло — 80 г и немного для смазывания сковороды;
- мука — 180–200 г;
- какао — 30–40 г;
- орехи, ягоды или кусочки фруктов — по желанию.
Способ приготовления
- В тёплой воде растворить сахар, соль и мёд или джем, влить масло.
- Отдельно смешать муку, какао и соду, постепенно добавить в жидкую смесь и перемешать до однородности.
- По желанию добавить орехи, ягоды или фрукты.
- Смазать сковороду маслом, вылить тесто и накрыть крышкой.
- Готовить на самом маленьком огне 20 минут.
- Затем осторожно перевернуть пирог с помощью пергамента и тарелки и допекать под крышкой ещё 15 минут.
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