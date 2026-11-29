Шоколадний пиріг на сковороді: тісто замішується за 5 хвилин
Цей пиріг виручить, коли хочеться домашньої випічки, але немає бажання довго поратися з тістом. Воно замішується буквально за кілька хвилин, а готовий десерт виходить насиченим за смаком і з приємним шоколадним ароматом. За бажанням до нього можна додати горіхи, ягоди або фрукти.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- тепла вода — 200 мл;
- цукор — 130 г;
- сіль — дрібка;
- мед або джем — 80 г;
- сода — ⅔ ч. л.;
- олія — 80 г і трохи для змащування сковороди;
- борошно — 180–200 г;
- какао — 30–40 г;
- горіхи, ягоди або шматочки фруктів — за бажанням.
Спосіб приготування
- У теплій воді розчинити цукор, сіль і мед або джем, влити олію.
- Окремо змішати борошно, какао та соду, поступово додати до рідкої суміші й перемішати до однорідності.
- За бажанням вмішати горіхи, ягоди або фрукти.
- Змастити сковороду олією, вилити тісто й накрити кришкою.
- Готувати на найменшому вогні 20 хвилин.
- Потім обережно перевернути пиріг за допомогою пергаменту й тарілки та допікати під кришкою ще 15 хвилин.
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