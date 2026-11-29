Шоколадний пиріг на сковороді. Фото: smachnenke.com.ua

Цей пиріг виручить, коли хочеться домашньої випічки, але немає бажання довго поратися з тістом. Воно замішується буквально за кілька хвилин, а готовий десерт виходить насиченим за смаком і з приємним шоколадним ароматом. За бажанням до нього можна додати горіхи, ягоди або фрукти.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

тепла вода — 200 мл;

цукор — 130 г;

сіль — дрібка;

мед або джем — 80 г;

сода — ⅔ ч. л.;

олія — 80 г і трохи для змащування сковороди;

борошно — 180–200 г;

какао — 30–40 г;

горіхи, ягоди або шматочки фруктів — за бажанням.

Спосіб приготування

У теплій воді розчинити цукор, сіль і мед або джем, влити олію. Окремо змішати борошно, какао та соду, поступово додати до рідкої суміші й перемішати до однорідності. За бажанням вмішати горіхи, ягоди або фрукти. Змастити сковороду олією, вилити тісто й накрити кришкою. Готувати на найменшому вогні 20 хвилин. Потім обережно перевернути пиріг за допомогою пергаменту й тарілки та допікати під кришкою ще 15 хвилин.

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