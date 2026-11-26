Торт "Три склянки". Фото: zhyttia.com.ua

Цей торт стане вдалим варіантом, коли хочеться приготувати щось смачне до чаю без зайвих зусиль. Світлі та шоколадні коржі чергуються з густим кремом зі сметани й згущеного молока, а крихта з обрізків робить десерт особливо апетитним.

Рецепт опублікували Zhyttia.com.ua, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

цукор — неповна склянка;

сіль — дрібка;

олія — 3 ст. л.;

кефір 2,5% — 1 склянка;

сода — 1 ч. л.;

пшеничне борошно — 1 склянка + 1 ст. л. з гіркою;

какао — 1 ст. л. з гіркою;

відважена сметана 20% — 500–600 г;

згущене молоко — 240 г;

лимонний сік — 20 мл.

Спосіб приготування

Яйця збити вінчиком із сіллю та цукром. Додати олію, кефір і соду, перемішати. Додати склянку борошна й довести тісто до однорідності. Розділити масу навпіл. В одну частину додати борошно, в іншу — какао. Перемішати. Випікати два коржі окремо у формі діаметром 22 см за температури 180 °C приблизно по 15 хвилин. Готовність перевірити шпажкою, потім коржі охолодити. Для крему змішати згущене молоко з лимонним соком, додати відважену сметану й перемішати до однорідності. Зрізати верхівки коржів, кожен розділити навпіл горизонтально. Скласти торт із чотирьох частин, чергуючи світлі та шоколадні коржі й змащуючи їх кремом. Покрити кремом верх і боки. Обрізки подрібнити на крихту та обсипати нею торт. Десерт можна нарізати одразу після складання.

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