Торт "Три склянки" без міксера: виходить соковитий без просочення
Ua ru
26 листопада 2026 03:04
Фото: zhyttia.com.ua
Торт "Три склянки". Фото: zhyttia.com.ua
Цей торт стане вдалим варіантом, коли хочеться приготувати щось смачне до чаю без зайвих зусиль. Світлі та шоколадні коржі чергуються з густим кремом зі сметани й згущеного молока, а крихта з обрізків робить десерт особливо апетитним.
Рецепт опублікували Zhyttia.com.ua, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- цукор — неповна склянка;
- сіль — дрібка;
- олія — 3 ст. л.;
- кефір 2,5% — 1 склянка;
- сода — 1 ч. л.;
- пшеничне борошно — 1 склянка + 1 ст. л. з гіркою;
- какао — 1 ст. л. з гіркою;
- відважена сметана 20% — 500–600 г;
- згущене молоко — 240 г;
- лимонний сік — 20 мл.
Спосіб приготування
- Яйця збити вінчиком із сіллю та цукром. Додати олію, кефір і соду, перемішати.
- Додати склянку борошна й довести тісто до однорідності.
- Розділити масу навпіл. В одну частину додати борошно, в іншу — какао.
- Перемішати. Випікати два коржі окремо у формі діаметром 22 см за температури 180 °C приблизно по 15 хвилин. Готовність перевірити шпажкою, потім коржі охолодити.
- Для крему змішати згущене молоко з лимонним соком, додати відважену сметану й перемішати до однорідності.
- Зрізати верхівки коржів, кожен розділити навпіл горизонтально.
- Скласти торт із чотирьох частин, чергуючи світлі та шоколадні коржі й змащуючи їх кремом. Покрити кремом верх і боки.
- Обрізки подрібнити на крихту та обсипати нею торт. Десерт можна нарізати одразу після складання.
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