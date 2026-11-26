Торт "Три стакана" без миксера: получается сочным без пропитки
Ua ru
26 ноября 2026 03:04
Фото: zhyttia.com.ua
Торт «Три стакана». Фото: zhyttia.com.ua
Этот торт станет отличным вариантом, когда хочется приготовить что-нибудь вкусное к чаю без лишних усилий. Светлые и шоколадные коржи чередуются с густым кремом из сметаны и сгущенного молока, а крошка из обрезок делает десерт особенно аппетитным.
Рецепт опубликовал сайт Zhyttia.com.ua, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — неполный стакан;
- соль — щепотка;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- кефир 2,5% — 1 стакан;
- сода — 1 ч. л.;
- пшеничная мука — 1 стакан + 1 ст. л. с горкой;
- какао — 1 ст. л. с горкой;
- отвешенная сметана 20% — 500–600 г;
- сгущенное молоко — 240 г;
- лимонный сок — 20 мл.
Способ приготовления
- Яйца взбить венчиком с солью и сахаром. Добавить масло, кефир и соду, перемешать.
- Добавить стакан муки и довести тесто до однородности.
- Разделить массу пополам. В одну часть добавить муку, в другую — какао.
- Перемешать. Выпекать два коржа отдельно в форме диаметром 22 см при температуре 180 °C примерно по 15 минут. Готовность проверить шпажкой, затем коржи остудить.
- Для крема смешать сгущенное молоко с лимонным соком, добавить взвешенную сметану и перемешать до однородности.
- Срезать верхушки коржей, каждый разделить пополам горизонтально.
- Сложить торт из четырёх частей, чередуя светлые и шоколадные коржи и смазывая их кремом. Покрыть кремом верх и бока.
- Обрезки измельчить в крошку и посыпать ею торт. Десерт можно нарезать сразу после сборки.
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