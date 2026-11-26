Торт «Три стакана». Фото: zhyttia.com.ua

Этот торт станет отличным вариантом, когда хочется приготовить что-нибудь вкусное к чаю без лишних усилий. Светлые и шоколадные коржи чередуются с густым кремом из сметаны и сгущенного молока, а крошка из обрезок делает десерт особенно аппетитным.

Рецепт опубликовал сайт Zhyttia.com.ua, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сахар — неполный стакан;

соль — щепотка;

растительное масло — 3 ст. л.;

кефир 2,5% — 1 стакан;

сода — 1 ч. л.;

пшеничная мука — 1 стакан + 1 ст. л. с горкой;

какао — 1 ст. л. с горкой;

отвешенная сметана 20% — 500–600 г;

сгущенное молоко — 240 г;

лимонный сок — 20 мл.

Способ приготовления

Яйца взбить венчиком с солью и сахаром. Добавить масло, кефир и соду, перемешать. Добавить стакан муки и довести тесто до однородности. Разделить массу пополам. В одну часть добавить муку, в другую — какао. Перемешать. Выпекать два коржа отдельно в форме диаметром 22 см при температуре 180 °C примерно по 15 минут. Готовность проверить шпажкой, затем коржи остудить. Для крема смешать сгущенное молоко с лимонным соком, добавить взвешенную сметану и перемешать до однородности. Срезать верхушки коржей, каждый разделить пополам горизонтально. Сложить торт из четырёх частей, чередуя светлые и шоколадные коржи и смазывая их кремом. Покрыть кремом верх и бока. Обрезки измельчить в крошку и посыпать ею торт. Десерт можно нарезать сразу после сборки.

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