Шоколадный медовик с нежным сметанным кремом: десерт с глянцевой глазурью

Шоколадный торт "Черная жемчужина": рецепт с точными пропорциями
Ua ru
17 октября 2026 03:04
Шоколадный торт. Фото: gospodynka.com.ua
Торт "Черная жемчужина" сочетает в себе насыщенный шоколадный вкус, медовый аромат и нежный крем из сметаны и сливок. А шоколадная глазурь и крошка из коржей придают десерту аппетитный вид.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- мед — 4 ст. л.;
- сливочное масло — 140 г;
- сода — 1,5 ч. л.;
- яйца — 5 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 150 г;
- какао — 2 ст. л.;
- мука — 210 г.
Для крема:
- сливки от 33% — 300 мл;
- сахарная пудра — 100 г;
- сметана 20–25% — 450 г.
Для шоколадной глазури:
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- темный шоколад — 100 г;
- молоко или сливки — 60 мл.
Для украшения:
- молочный шоколад — 30 г;
- молоко — 10 мл.
Способ приготовления
- Растопить мёд со сливочным маслом на слабом огне, добавить соду и прогревать 2–3 минуты до образования пены.
- Яйца взбить с солью и сахаром, добавить какао, муку и тёплую медовую смесь.
- Выложить тесто на противень с пергаментом и выпекать при температуре 180 °C примерно 20 минут.
- Остывший корж разрезать на четыре части, обрезки измельчить в крошку.
- Охлажденные сливки взбить с сахарной пудрой, добавить сметану и перемешать.
- Смазать коржи кремом, собрать торт и поставить в холодильник на час. Бока украсить крошкой.
- Тёмный шоколад растопить с молоком или сливками.
- Отдельно растопить молочный шоколад с молоком.
- Покрыть торт глазурью, по желанию нанести узор молочным шоколадом и охладить до застывания.
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