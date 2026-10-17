Шоколадный медовик с нежным сметанным кремом: десерт с глянцевой глазурью

Шоколадный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Черная жемчужина" сочетает в себе насыщенный шоколадный вкус, медовый аромат и нежный крем из сметаны и сливок. А шоколадная глазурь и крошка из коржей придают десерту аппетитный вид.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

мед — 4 ст. л.;

сливочное масло — 140 г;

сода — 1,5 ч. л.;

яйца — 5 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 150 г;

какао — 2 ст. л.;

мука — 210 г.

Для крема:

сливки от 33% — 300 мл;

сахарная пудра — 100 г;

сметана 20–25% — 450 г.

Для шоколадной глазури:

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темный шоколад — 100 г;

молоко или сливки — 60 мл.

Для украшения:

молочный шоколад — 30 г;

молоко — 10 мл.

Корж и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Растопить мёд со сливочным маслом на слабом огне, добавить соду и прогревать 2–3 минуты до образования пены. Яйца взбить с солью и сахаром, добавить какао, муку и тёплую медовую смесь. Выложить тесто на противень с пергаментом и выпекать при температуре 180 °C примерно 20 минут. Остывший корж разрезать на четыре части, обрезки измельчить в крошку. Охлажденные сливки взбить с сахарной пудрой, добавить сметану и перемешать. Смазать коржи кремом, собрать торт и поставить в холодильник на час. Бока украсить крошкой. Тёмный шоколад растопить с молоком или сливками. Отдельно растопить молочный шоколад с молоком. Покрыть торт глазурью, по желанию нанести узор молочным шоколадом и охладить до застывания.

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