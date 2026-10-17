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Главная Вкус Шоколадный торт "Черная жемчужина": рецепт с точными пропорциями

Шоколадный торт "Черная жемчужина": рецепт с точными пропорциями

Ua ru
17 октября 2026 03:04
Шоколадный медовик с нежным сметанным кремом: десерт с глянцевой глазурью
Шоколадный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Черная жемчужина" сочетает в себе насыщенный шоколадный вкус, медовый аромат и нежный крем из сметаны и сливок. А шоколадная глазурь и крошка из коржей придают десерту аппетитный вид.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • мед — 4 ст. л.;
  • сливочное масло — 140 г;
  • сода — 1,5 ч. л.;
  • яйца — 5 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 150 г;
  • какао — 2 ст. л.;
  • мука — 210 г.

Для крема:

  • сливки от 33% — 300 мл;
  • сахарная пудра — 100 г;
  • сметана 20–25% — 450 г.

Для шоколадной глазури:

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  • темный шоколад — 100 г;
  • молоко или сливки — 60 мл.

Для украшения:

  • молочный шоколад — 30 г;
  • молоко — 10 мл.
рецепт шоколадного торта
Корж и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Растопить мёд со сливочным маслом на слабом огне, добавить соду и прогревать 2–3 минуты до образования пены.
  2. Яйца взбить с солью и сахаром, добавить какао, муку и тёплую медовую смесь.
  3. Выложить тесто на противень с пергаментом и выпекать при температуре 180 °C примерно 20 минут.
  4. Остывший корж разрезать на четыре части, обрезки измельчить в крошку.
  5. Охлажденные сливки взбить с сахарной пудрой, добавить сметану и перемешать.
  6. Смазать коржи кремом, собрать торт и поставить в холодильник на час. Бока украсить крошкой.
  7. Тёмный шоколад растопить с молоком или сливками.
  8. Отдельно растопить молочный шоколад с молоком.
  9. Покрыть торт глазурью, по желанию нанести узор молочным шоколадом и охладить до застывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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