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Главная Вкус Торт "Шоколадная ночь": десерт, который вкуснее знаменитой "Праги"

Торт "Шоколадная ночь": десерт, который вкуснее знаменитой "Праги"

Ua ru
14 октября 2026 03:04
Шоколадно-ореховый торт с нежным кремом: изысканный десерт к празднику
Торт "Шоколадная ночь". Фото: smachnenke.com.ua

Тонкие белково-ореховые коржи и бархатистый шоколадный крем создают десерт с насыщенным вкусом и красивым срезом. После пропитки в холодильнике торт становится особенно нежным, поэтому его удобно приготовить накануне праздника.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яичные белки — 7 шт.;
  • грецкие орехи — 300 г;
  • кукурузный крахмал — 20 г;
  • соль — ¼ ч. л.;
  • сахар — 140 г;
  • ванильный сахар — 10 г.

Для крема:

  • яичные желтки — 7 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 100 г;
  • молоко или сливки — 180 мл;
  • шоколад с содержанием какао 55% — 200 г;
  • сливочное масло — 120 г;
  • грецкие орехи — 50 г для украшения.
рецепт шоколадного торта
Коржи и крем. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Измельченные орехи смешать с крахмалом. Белки взбить с солью, постепенно добавить сахар и ванильный сахар.
  2. Осторожно ввести ореховую смесь. Распределить массу на шесть кругов диаметром 21 см и выпекать при 170 °C примерно 12–15 минут.
  3. Для крема смешать желтки, сахар, соль и сливки.
  4. Нагревать на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения.
  5. Добавить шоколад и перемешать до однородности.
  6. Отдельно взбить мягкое масло, постепенно ввести охлажденную шоколадную основу.
  7. Смазать коржи кремом, покрыть им бока торта и украсить измельченными орехами.
  8. Оставить в холодильнике не менее чем на 8 часов, желательно на ночь, чтобы десерт хорошо пропитался.

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десерт рецепт выпечка шоколадный торт
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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