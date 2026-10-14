Шоколадно-ореховый торт с нежным кремом: изысканный десерт к празднику

Торт "Шоколадная ночь": десерт, который вкуснее знаменитой "Праги"
Ua ru
14 октября 2026 03:04
Торт "Шоколадная ночь". Фото: smachnenke.com.ua
Тонкие белково-ореховые коржи и бархатистый шоколадный крем создают десерт с насыщенным вкусом и красивым срезом. После пропитки в холодильнике торт становится особенно нежным, поэтому его удобно приготовить накануне праздника.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яичные белки — 7 шт.;
- грецкие орехи — 300 г;
- кукурузный крахмал — 20 г;
- соль — ¼ ч. л.;
- сахар — 140 г;
- ванильный сахар — 10 г.
Для крема:
- яичные желтки — 7 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 100 г;
- молоко или сливки — 180 мл;
- шоколад с содержанием какао 55% — 200 г;
- сливочное масло — 120 г;
- грецкие орехи — 50 г для украшения.
Способ приготовления
- Измельченные орехи смешать с крахмалом. Белки взбить с солью, постепенно добавить сахар и ванильный сахар.
- Осторожно ввести ореховую смесь. Распределить массу на шесть кругов диаметром 21 см и выпекать при 170 °C примерно 12–15 минут.
- Для крема смешать желтки, сахар, соль и сливки.
- Нагревать на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения.
- Добавить шоколад и перемешать до однородности.
- Отдельно взбить мягкое масло, постепенно ввести охлажденную шоколадную основу.
- Смазать коржи кремом, покрыть им бока торта и украсить измельченными орехами.
- Оставить в холодильнике не менее чем на 8 часов, желательно на ночь, чтобы десерт хорошо пропитался.
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