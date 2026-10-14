Шоколадно-ореховый торт с нежным кремом: изысканный десерт к празднику

Торт "Шоколадная ночь". Фото: smachnenke.com.ua

Тонкие белково-ореховые коржи и бархатистый шоколадный крем создают десерт с насыщенным вкусом и красивым срезом. После пропитки в холодильнике торт становится особенно нежным, поэтому его удобно приготовить накануне праздника.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

яичные белки — 7 шт.;

грецкие орехи — 300 г;

кукурузный крахмал — 20 г;

соль — ¼ ч. л.;

сахар — 140 г;

ванильный сахар — 10 г.

Для крема:

яичные желтки — 7 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 100 г;

молоко или сливки — 180 мл;

шоколад с содержанием какао 55% — 200 г;

сливочное масло — 120 г;

грецкие орехи — 50 г для украшения.

Коржи и крем. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Измельченные орехи смешать с крахмалом. Белки взбить с солью, постепенно добавить сахар и ванильный сахар. Осторожно ввести ореховую смесь. Распределить массу на шесть кругов диаметром 21 см и выпекать при 170 °C примерно 12–15 минут. Для крема смешать желтки, сахар, соль и сливки. Нагревать на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения. Добавить шоколад и перемешать до однородности. Отдельно взбить мягкое масло, постепенно ввести охлажденную шоколадную основу. Смазать коржи кремом, покрыть им бока торта и украсить измельченными орехами. Оставить в холодильнике не менее чем на 8 часов, желательно на ночь, чтобы десерт хорошо пропитался.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Читайте также:

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.