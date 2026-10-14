Шоколадно-горіховий торт із ніжним кремом: вишуканий десерт до свята

Торт "Шоколадна ніч". Фото: smachnenke.com.ua

Тонкі білково-горіхові коржі й оксамитовий шоколадний крем створюють десерт із багатим смаком і красивим розрізом. Після просочення в холодильнику торт стає особливо ніжним, тому його зручно приготувати напередодні свята.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яєчні білки — 7 шт.;

волоські горіхи — 300 г;

кукурудзяний крохмаль — 20 г;

сіль — ¼ ч. л.;

цукор — 140 г;

ванільний цукор — 10 г.

Для крему:

яєчні жовтки — 7 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 100 г;

молоко або вершки — 180 мл.;

шоколад із вмістом какао 55% — 200 г;

вершкове масло — 120 г;

волоські горіхи — 50 г для прикрашання.

Коржі та крем. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Подрібнені горіхи змішати з крохмалем. Білки збити із сіллю, поступово додати цукор і ванільний цукор. Обережно вмішати горіхову суміш. Розподілити масу на шість кіл діаметром 21 см і випікати за 170 °C приблизно 12–15 хвилин. Для крему змішати жовтки, цукор, сіль і вершки. Прогрівати на слабкому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Додати шоколад і перемішати до однорідності. Окремо збити м’яке масло, поступово ввести охолоджену шоколадну основу. Промастити коржі кремом, покрити ним боки торта й прикрасити подрібненими горіхами. Залишити в холодильнику щонайменше на 8 годин, бажано на ніч, щоб десерт добре просочився.

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