Шоколадний медовик із ніжним сметанним кремом: десерт із глянцевою глазур’ю

Шоколадний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Чорна перлина" поєднує насичений шоколадний смак, медовий аромат і ніжний крем зі сметани та вершків. А шоколадна глазур і крихта з коржів надають десерту апетитного вигляду.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

мед — 4 ст. л.;

вершкове масло — 140 г;

сода — 1,5 ч. л.;

яйця — 5 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 150 г;

какао — 2 ст. л.;

борошно — 210 г.

Для крему:

вершки від 33% — 300 мл;

цукрова пудра — 100 г;

сметана 20–25% — 450 г.

Для шоколадної глазурі:

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темний шоколад — 100 г;

молоко або вершки — 60 мл.

Для декору:

молочний шоколад — 30 г;

молоко — 10 мл.

Корж та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Мед розтопити з вершковим маслом на слабкому вогні, додати соду й прогріти 2–3 хвилини до утворення піни. Яйця збити із сіллю та цукром, додати какао, борошно й теплу медову суміш. Викласти тісто на деко з пергаментом і випікати за температури 180 °C приблизно 20 хвилин. Охолоджений корж розрізати на чотири частини, обрізки подрібнити на крихту. Охолоджені вершки збити з цукровою пудрою, додати сметану й перемішати. Промастити коржі кремом, зібрати торт і поставити в холодильник на годину. Боки прикрасити крихтою. Темний шоколад розтопити з молоком або вершками. Окремо розтопити молочний шоколад із молоком. Покрити торт глазур’ю, за бажанням нанести візерунок молочним шоколадом і охолодити до застигання.

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