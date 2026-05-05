Шоколодная намазка из творога за 1 минуту: ешь хоть каждый день, не надоедает

Шоколодная намазка из творога за 1 мин.: ешь хоть каждый день, не надоедает

Ua ru
Дата публикации 5 мая 2026 15:44
Шоколодная намазка. Фото: кадр из видео

Это творожное лакомство — настоящее спасение, когда хочется чего-то сладкого. Паста готовится из простых ингредиентов и получается нежной, кремовой и очень насыщенной по вкусу. Шоколад добавляет десерту глубины, а текстура напоминает магазинные творожные кремы, только намного вкуснее. Идеально подходит и на завтрак, и как быстрый домашний десерт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • творог — 350 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 50 г;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • сода — 1/2 ч. л.;
  • шоколад — 1 плитка;
  • какао — 20 г (по желанию);
  • масло сливочное — 50 г.
рецепт шоколадної намазки
Приготовление шоколадной пасты. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Творог смешать с яйцом, сахаром, солью и содой. Перебить блендером до однородной кремовой массы.
  2. Поставить массу на водяную баню и, постоянно помешивая, прогревать до тягучей консистенции.
  3. Добавить шоколад и дождаться его полного растворения. По желанию всыпать какао.
  4. Снять с огня, добавить сливочное масло и перемешать до гладкой текстуры.
  5. Переложить в контейнер и охладить в холодильнике до застывания.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
