Шоколодная намазка из творога за 1 минуту: ешь хоть каждый день, не надоедает

Шоколодная намазка из творога за 1 мин.: ешь хоть каждый день, не надоедает
Это творожное лакомство — настоящее спасение, когда хочется чего-то сладкого. Паста готовится из простых ингредиентов и получается нежной, кремовой и очень насыщенной по вкусу. Шоколад добавляет десерту глубины, а текстура напоминает магазинные творожные кремы, только намного вкуснее. Идеально подходит и на завтрак, и как быстрый домашний десерт.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- творог — 350 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 50 г;
- соль — 1/3 ч. л.;
- сода — 1/2 ч. л.;
- шоколад — 1 плитка;
- какао — 20 г (по желанию);
- масло сливочное — 50 г.
Способ приготовления
- Творог смешать с яйцом, сахаром, солью и содой. Перебить блендером до однородной кремовой массы.
- Поставить массу на водяную баню и, постоянно помешивая, прогревать до тягучей консистенции.
- Добавить шоколад и дождаться его полного растворения. По желанию всыпать какао.
- Снять с огня, добавить сливочное масло и перемешать до гладкой текстуры.
- Переложить в контейнер и охладить в холодильнике до застывания.
Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус
Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.
Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.
Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.
Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.