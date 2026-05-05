Шоколодная намазка из творога за 1 минуту: ешь хоть каждый день, не надоедает

Шоколодная намазка. Фото: кадр из видео

Это творожное лакомство — настоящее спасение, когда хочется чего-то сладкого. Паста готовится из простых ингредиентов и получается нежной, кремовой и очень насыщенной по вкусу. Шоколад добавляет десерту глубины, а текстура напоминает магазинные творожные кремы, только намного вкуснее. Идеально подходит и на завтрак, и как быстрый домашний десерт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

творог — 350 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 50 г;

соль — 1/3 ч. л.;

сода — 1/2 ч. л.;

шоколад — 1 плитка;

какао — 20 г (по желанию);

масло сливочное — 50 г.

Приготовление шоколадной пасты. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Творог смешать с яйцом, сахаром, солью и содой. Перебить блендером до однородной кремовой массы. Поставить массу на водяную баню и, постоянно помешивая, прогревать до тягучей консистенции. Добавить шоколад и дождаться его полного растворения. По желанию всыпать какао. Снять с огня, добавить сливочное масло и перемешать до гладкой текстуры. Переложить в контейнер и охладить в холодильнике до застывания.

