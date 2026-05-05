Шоколодна намазка з сиру за 1 хвилину: їж хоч щодня, не набридає

Шоколодна намазка. Фото: кадр з відео

Цей сирний смаколик — справжній порятунок, коли хочеться чогось солодкого. Пастя готується з простих інгредієнтів і виходить ніжною, кремовою і дуже насиченою за смаком. Шоколад додає десерту глибини, а текстура нагадує магазинні сирні креми, тільки набагато смачніші. Ідеально підходить і на сніданок, і як швидкий домашній десерт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сир — 350 г;

яйце — 1 шт.;

цукор — 50 г;

сіль — 1/3 ч. л.;

сода — 1/2 ч. л.;

шоколад — 1 плитка;

какао — 20 г (за бажанням);

масло вершкове — 50 г.

Приготування шоколадної пасти. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Сир змішати з яйцем, цукром, сіллю та содою. Перебити блендером до однорідної кремової маси. Поставити масу на водяну баню і, постійно помішуючи, прогрівати до тягучої консистенції. Додати шоколад і дочекатися його повного розчинення. За бажанням всипати какао. Зняти з вогню, додати вершкове масло і перемішати до гладкої текстури. Перекласти у контейнер і охолодити в холодильнику до застигання.

