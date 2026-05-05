Шоколодна намазка з сиру за 1 хвилину: їж хоч щодня, не набридає
Цей сирний смаколик — справжній порятунок, коли хочеться чогось солодкого. Пастя готується з простих інгредієнтів і виходить ніжною, кремовою і дуже насиченою за смаком. Шоколад додає десерту глибини, а текстура нагадує магазинні сирні креми, тільки набагато смачніші. Ідеально підходить і на сніданок, і як швидкий домашній десерт.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сир — 350 г;
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 50 г;
- сіль — 1/3 ч. л.;
- сода — 1/2 ч. л.;
- шоколад — 1 плитка;
- какао — 20 г (за бажанням);
- масло вершкове — 50 г.
Спосіб приготування
- Сир змішати з яйцем, цукром, сіллю та содою. Перебити блендером до однорідної кремової маси.
- Поставити масу на водяну баню і, постійно помішуючи, прогрівати до тягучої консистенції.
- Додати шоколад і дочекатися його повного розчинення. За бажанням всипати какао.
- Зняти з вогню, додати вершкове масло і перемішати до гладкої текстури.
- Перекласти у контейнер і охолодити в холодильнику до застигання.
