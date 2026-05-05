Шоколодна намазка з сиру за 1 хвилину: їж хоч щодня, не набридає

Шоколодна намазка з сиру за 1 хвилину: їж хоч щодня, не набридає

Дата публікації: 5 травня 2026 15:44
Шоколодна намазка. Фото: кадр з відео

Цей сирний смаколик — справжній порятунок, коли хочеться чогось солодкого. Пастя готується з простих інгредієнтів і виходить ніжною, кремовою і дуже насиченою за смаком. Шоколад додає десерту глибини, а текстура нагадує магазинні сирні креми, тільки набагато смачніші. Ідеально підходить і на сніданок, і як швидкий домашній десерт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сир — 350 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 50 г;
  • сіль — 1/3 ч. л.;
  • сода — 1/2 ч. л.;
  • шоколад — 1 плитка;
  • какао — 20 г (за бажанням);
  • масло вершкове — 50 г.
рецепт шоколадної намазки
Приготування шоколадної пасти. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Сир змішати з яйцем, цукром, сіллю та содою. Перебити блендером до однорідної кремової маси.
  2. Поставити масу на водяну баню і, постійно помішуючи, прогрівати до тягучої консистенції.
  3. Додати шоколад і дочекатися його повного розчинення. За бажанням всипати какао.
  4. Зняти з вогню, додати вершкове масло і перемішати до гладкої текстури.
  5. Перекласти у контейнер і охолодити в холодильнику до застигання.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
