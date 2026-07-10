Шпундра с молодой свеклой за 30 минут: рецепт на обед или ужин

Шпундра с молодой свеклой. Фото: smakuiemo.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Шпундра — одно из тех украинских блюд, о которых сегодня вспоминают не так часто, хотя когда-то его готовили почти в каждой семье. Сочетание нежной свинины, сладковатой свеклы и чернослива создает особый вкус, а густой ароматный соус делает блюдо невероятно аппетитным. Такой ужин непременно понравится всей семье.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

жирная свинина — 700 г;

мука — 2 ст. л.;

сало — 100 г;

растительное масло — 2 ст. л.;

свекла — 4 шт.;

лук — 2–3 шт.;

томатная паста — 1,5 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

сахар или мёд — 1 ст. л.;

паприка — 2 ч. л.;

черный перец горошком — 10 шт.;

душистый перец — 5 шт.;

лавровый лист — 3 шт.;

чернослив — 6–8 шт.;

вода — 600–800 мл.;

зеленый лук — для подачи;

сметана — для подачи.

Шпундра со свининой. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Нарезать свинину порционными кусочками и слегка обвалять в муке. Разогреть сковороду с маслом, добавить нарезанное сало и вытопить жир. Выложить мясо и обжарить до румяной корочки. Нарезать лук полукольцами, а свеклу натереть на терке или нарезать соломкой. Добавить лук к мясу, а через несколько минут — свеклу и продолжить обжаривание. Добавить томатную пасту, паприку, соль и сахар или мед, перемешать. Добавить воду, положить лавровый лист и перец. Довести до кипения, убавить огонь и тушить до мягкости мяса. В конце добавить чернослив и готовить еще несколько минут. Подавать шпундру горячей, посыпав зеленым луком и добавив сметану.

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