Главная Вкус Этот суп забытое сокровище: рецепт для вкусного обеда

Дата публикации 24 апреля 2026 14:44
Суп с курицей. Фото: gospodynka.com.ua

Этот суп — настоящая находка для тех, кто ценит простые и домашние блюда. Сочетание нежного куриного мяса, зелени и сметанной основы создает насыщенный и одновременно легкий вкус. Этот рецепт приготовления поможет быстро приготовить ароматный обед для всей семьи.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриное бедро — 400 г;
  • вода — 2 л.;
  • картофель — 200 г;
  • лук — 150 г;
  • морковь — 150 г;
  • масло — 30 г;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • щавель, черемша, зеленый лук — 150 г;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.
Приготовление супа. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Курицу залить водой, довести до кипения, слить первый бульон и снова залить чистой водой.
  2. Варить до готовности, добавить картофель: часть целиком, часть кубиком.
  3. Курицу достать, отделить мясо и вернуть в кастрюлю.
  4. Лук обжарить, добавить морковь и протушить до мягкости.
  5. К зажарке добавить сметану и размятый отваренный картофель, влить немного бульона и перемешать.
  6. Добавить все в суп вместе с измельченной зеленью и яйцами. Проварить несколько минут и дать настояться.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
