Этот суп забытое сокровище: рецепт для вкусного обеда

Суп с курицей. Фото: gospodynka.com.ua

Этот суп — настоящая находка для тех, кто ценит простые и домашние блюда. Сочетание нежного куриного мяса, зелени и сметанной основы создает насыщенный и одновременно легкий вкус. Этот рецепт приготовления поможет быстро приготовить ароматный обед для всей семьи.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриное бедро — 400 г;

вода — 2 л.;

картофель — 200 г;

лук — 150 г;

морковь — 150 г;

масло — 30 г;

сметана — 2 ст. л.;

щавель, черемша, зеленый лук — 150 г;

яйца вареные — 3 шт.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Приготовление супа. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Курицу залить водой, довести до кипения, слить первый бульон и снова залить чистой водой. Варить до готовности, добавить картофель: часть целиком, часть кубиком. Курицу достать, отделить мясо и вернуть в кастрюлю. Лук обжарить, добавить морковь и протушить до мягкости. К зажарке добавить сметану и размятый отваренный картофель, влить немного бульона и перемешать. Добавить все в суп вместе с измельченной зеленью и яйцами. Проварить несколько минут и дать настояться.

