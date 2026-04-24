Этот суп забытое сокровище: рецепт для вкусного обеда
Этот суп — настоящая находка для тех, кто ценит простые и домашние блюда. Сочетание нежного куриного мяса, зелени и сметанной основы создает насыщенный и одновременно легкий вкус. Этот рецепт приготовления поможет быстро приготовить ароматный обед для всей семьи.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриное бедро — 400 г;
- вода — 2 л.;
- картофель — 200 г;
- лук — 150 г;
- морковь — 150 г;
- масло — 30 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- щавель, черемша, зеленый лук — 150 г;
- яйца вареные — 3 шт.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Курицу залить водой, довести до кипения, слить первый бульон и снова залить чистой водой.
- Варить до готовности, добавить картофель: часть целиком, часть кубиком.
- Курицу достать, отделить мясо и вернуть в кастрюлю.
- Лук обжарить, добавить морковь и протушить до мягкости.
- К зажарке добавить сметану и размятый отваренный картофель, влить немного бульона и перемешать.
- Добавить все в суп вместе с измельченной зеленью и яйцами. Проварить несколько минут и дать настояться.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов первых блюд
Турецкий крем-суп из чечевицы — это полезно и очень вкусно.
Простой рецепт капустняка с ребрами и с копченым ароматом.
Рецепт супа "Здоровье" для комфорта в желудке — 200 г куриной грудки.
Французский луковый суп — вкусное блюдо в холодное время года.
Наваристый капустняк по рецепту бабушки — все будут просить добавки.