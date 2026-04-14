Легкий суп "после праздников" за 20 минут: понадобится чечевица
После праздников хочется чего-то легкого, но в то же время сытного и полезного. Этот суп из красной чечевицы — идеальное решение: он готовится очень быстро, имеет насыщенный вкус и хорошо усваивается. Простой набор ингредиентов и минимум времени — именно то, что нужно для домашнего обеда без лишних хлопот.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- красная чечевица — 200 г;
- картофель — 200 г;
- морковь — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- томатная паста — 150 г;
- вода — 2 л.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- куркума — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Лук и морковь нарезать, обжарить до мягкости. Добавить измельченный чеснок и томатную пасту, перемешать и готовить еще несколько минут.
- Чечевицу хорошо промыть. Картофель нарезать кубиками и добавить к овощам вместе с чечевицей.
- Добавить специи, лавровый лист, соль и перец, залить водой.
- Варить на среднем огне примерно 15-20 минут до готовности всех ингредиентов. Подавать горячим, по желанию добавить сметану.
