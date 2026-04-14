Легкий суп "после праздников" за 20 минут: понадобится чечевица

Суп с чечевицей. Фото: smachnenke.com.ua

После праздников хочется чего-то легкого, но в то же время сытного и полезного. Этот суп из красной чечевицы — идеальное решение: он готовится очень быстро, имеет насыщенный вкус и хорошо усваивается. Простой набор ингредиентов и минимум времени — именно то, что нужно для домашнего обеда без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

красная чечевица — 200 г;

картофель — 200 г;

морковь — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

томатная паста — 150 г;

вода — 2 л.;

лавровый лист — 1 шт.;

куркума — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление супа. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Лук и морковь нарезать, обжарить до мягкости. Добавить измельченный чеснок и томатную пасту, перемешать и готовить еще несколько минут. Чечевицу хорошо промыть. Картофель нарезать кубиками и добавить к овощам вместе с чечевицей. Добавить специи, лавровый лист, соль и перец, залить водой. Варить на среднем огне примерно 15-20 минут до готовности всех ингредиентов. Подавать горячим, по желанию добавить сметану.

