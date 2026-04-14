Легкий суп "после праздников" за 20 минут: понадобится чечевица

Легкий суп "после праздников" за 20 минут: понадобится чечевица

Дата публикации 14 апреля 2026 21:04
Легкий суп после праздников за 20 минут: понадобится чечевица
Суп с чечевицей. Фото: smachnenke.com.ua

После праздников хочется чего-то легкого, но в то же время сытного и полезного. Этот суп из красной чечевицы — идеальное решение: он готовится очень быстро, имеет насыщенный вкус и хорошо усваивается. Простой набор ингредиентов и минимум времени — именно то, что нужно для домашнего обеда без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • красная чечевица — 200 г;
  • картофель — 200 г;
  • морковь — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • томатная паста — 150 г;
  • вода — 2 л.;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • куркума — 1 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу.
рецепт супу з сочевицею
Приготовление супа. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Лук и морковь нарезать, обжарить до мягкости. Добавить измельченный чеснок и томатную пасту, перемешать и готовить еще несколько минут.
  2. Чечевицу хорошо промыть. Картофель нарезать кубиками и добавить к овощам вместе с чечевицей.
  3. Добавить специи, лавровый лист, соль и перец, залить водой.
  4. Варить на среднем огне примерно 15-20 минут до готовности всех ингредиентов. Подавать горячим, по желанию добавить сметану.

диета рецепт суп чечевица
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
