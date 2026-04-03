Главная Вкус Настоящий капустняк по-черкасски: легендарное украинское блюдо

Настоящий капустняк по-черкасски: легендарное украинское блюдо

Дата публикации 3 апреля 2026 01:04
Настоящий капустняк по-черкасски: легендарное украинское блюдо
Капустняк по-черкасски. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот капустняк по-черкасски получается насыщенным, ароматным и сытным. Сочетание свинины, квашеной капусты, пшена и овощей делает его настоящей легендой украинской кухни, которую стоит приготовить для семьи или гостей.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • свинина — 600-800 г;
  • квашеная капуста — 500-600 г;
  • пшено — 100 г;
  • картофель — 4 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • томатный сок — 200 мл.;
  • сливочное масло — для жарки;
  • вода — 3-4 л.;
  • соль, специи — по вкусу.
рецепт українського капусняка
Капуста и томатный сок. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Положить свинину в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения и снять пену.
  2. Варить на слабом огне до мягкости, чтобы бульон стал насыщенным и ароматным.
  3. Пшено залить кипятком на несколько минут, промыть и отставить. Лук измельчить и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета, добавить квашеную капусту, влить томатный сок и тушить до мягкости.
  4. Картофель очистить, нарезать кусочками и добавить в бульон, варить до готовности, затем частично размять в пюре и вернуть в кастрюлю.
  5. Мясо нарезать на порционные кусочки и добавить обратно в суп.
  6. Добавить пшено, через несколько минут всыпать капустную зажарку, перемешать и довести до готовности всех ингредиентов.
  7. Дать блюду прокипеть еще несколько минут и настоять перед подачей.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
