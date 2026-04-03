Настоящий капустняк по-черкасски: легендарное украинское блюдо
Дата публикации 3 апреля 2026 01:04
Этот капустняк по-черкасски получается насыщенным, ароматным и сытным. Сочетание свинины, квашеной капусты, пшена и овощей делает его настоящей легендой украинской кухни, которую стоит приготовить для семьи или гостей.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свинина — 600-800 г;
- квашеная капуста — 500-600 г;
- пшено — 100 г;
- картофель — 4 шт.;
- лук — 1 шт.;
- томатный сок — 200 мл.;
- сливочное масло — для жарки;
- вода — 3-4 л.;
- соль, специи — по вкусу.
Способ приготовления
- Положить свинину в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения и снять пену.
- Варить на слабом огне до мягкости, чтобы бульон стал насыщенным и ароматным.
- Пшено залить кипятком на несколько минут, промыть и отставить. Лук измельчить и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета, добавить квашеную капусту, влить томатный сок и тушить до мягкости.
- Картофель очистить, нарезать кусочками и добавить в бульон, варить до готовности, затем частично размять в пюре и вернуть в кастрюлю.
- Мясо нарезать на порционные кусочки и добавить обратно в суп.
- Добавить пшено, через несколько минут всыпать капустную зажарку, перемешать и довести до готовности всех ингредиентов.
- Дать блюду прокипеть еще несколько минут и настоять перед подачей.
