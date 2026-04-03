Настоящий капустняк по-черкасски: легендарное украинское блюдо

Капустняк по-черкасски. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот капустняк по-черкасски получается насыщенным, ароматным и сытным. Сочетание свинины, квашеной капусты, пшена и овощей делает его настоящей легендой украинской кухни, которую стоит приготовить для семьи или гостей.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

свинина — 600-800 г;

квашеная капуста — 500-600 г;

пшено — 100 г;

картофель — 4 шт.;

лук — 1 шт.;

томатный сок — 200 мл.;

сливочное масло — для жарки;

вода — 3-4 л.;

соль, специи — по вкусу.

Капуста и томатный сок. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Положить свинину в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения и снять пену. Варить на слабом огне до мягкости, чтобы бульон стал насыщенным и ароматным. Пшено залить кипятком на несколько минут, промыть и отставить. Лук измельчить и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета, добавить квашеную капусту, влить томатный сок и тушить до мягкости. Картофель очистить, нарезать кусочками и добавить в бульон, варить до готовности, затем частично размять в пюре и вернуть в кастрюлю. Мясо нарезать на порционные кусочки и добавить обратно в суп. Добавить пшено, через несколько минут всыпать капустную зажарку, перемешать и довести до готовности всех ингредиентов. Дать блюду прокипеть еще несколько минут и настоять перед подачей.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов первых блюд

Турецкий крем-суп из чечевицы — это полезно и очень вкусно.

Простой рецепт капустняка с ребрами и с копченым ароматом.

Читайте также:

Рецепт супа "Здоровье" для комфорта в желудке — 200 г куриной грудки.

Французский луковый суп — вкусное блюдо в холодное время года.

Наваристый капустняк по рецепту бабушки — все будут просить добавки.