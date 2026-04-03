Справжній капусняк по-черкаськи: легендарна українська страва
Дата публікації: 3 квітня 2026 01:04
Цей капусняк по-черкаськи виходить насиченим, ароматним і ситним. Поєднання свинини, квашеної капусти, пшона та овочів робить його справжньою легендою української кухні, яку варто приготувати для родини або гостей.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- свинина — 600–800 г;
- квашена капуста — 500–600 г;
- пшоно — 100 г;
- картопля — 4 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- томатний сік — 200 мл;
- вершкове масло — для смаження;
- вода — 3–4 л;
- сіль, спеції — за смаком.
Спосіб приготування
- Покласти свинину у каструлю з холодною водою, довести до кипіння та зняти піну.
- Варити на слабкому вогні до м’якості, щоб бульйон став насиченим і ароматним.
- Пшоно залити окропом на кілька хвилин, промити та відставити. Цибулю подрібнити і обсмажити на вершковому маслі до золотистого кольору, додати квашену капусту, влити томатний сік і тушкувати до м’якості.
- Картоплю очистити, нарізати шматочками і додати в бульйон, варити до готовності, потім частково розім’яти в пюре і повернути в каструлю.
- М’ясо нарізати на порційні шматочки і додати назад у суп.
- Додати пшоно, через кілька хвилин всипати капустяну засмажку, перемішати і довести до готовності всіх інгредієнтів.
- Дати страві прокипіти ще кілька хвилин і настояти перед подачею.
