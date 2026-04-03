Справжній капусняк по-черкаськи: легендарна українська страва

Капусняк по-черкаськи. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей капусняк по-черкаськи виходить насиченим, ароматним і ситним. Поєднання свинини, квашеної капусти, пшона та овочів робить його справжньою легендою української кухні, яку варто приготувати для родини або гостей.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

свинина — 600–800 г;

квашена капуста — 500–600 г;

пшоно — 100 г;

картопля — 4 шт.;

цибуля — 1 шт.;

томатний сік — 200 мл;

вершкове масло — для смаження;

вода — 3–4 л;

сіль, спеції — за смаком.

Капуста та томатний сік. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Покласти свинину у каструлю з холодною водою, довести до кипіння та зняти піну. Варити на слабкому вогні до м’якості, щоб бульйон став насиченим і ароматним. Пшоно залити окропом на кілька хвилин, промити та відставити. Цибулю подрібнити і обсмажити на вершковому маслі до золотистого кольору, додати квашену капусту, влити томатний сік і тушкувати до м’якості. Картоплю очистити, нарізати шматочками і додати в бульйон, варити до готовності, потім частково розім’яти в пюре і повернути в каструлю. М’ясо нарізати на порційні шматочки і додати назад у суп. Додати пшоно, через кілька хвилин всипати капустяну засмажку, перемішати і довести до готовності всіх інгредієнтів. Дати страві прокипіти ще кілька хвилин і настояти перед подачею.

