Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Справжній капусняк по-черкаськи: легендарна українська страва

Ua ru
Дата публікації: 3 квітня 2026 01:04
Капусняк по-черкаськи. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей капусняк по-черкаськи виходить насиченим, ароматним і ситним. Поєднання свинини, квашеної капусти, пшона та овочів робить його справжньою легендою української кухні, яку варто приготувати для родини або гостей.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • свинина — 600–800 г;
  • квашена капуста — 500–600 г;
  • пшоно — 100 г;
  • картопля — 4 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • томатний сік — 200 мл;
  • вершкове масло — для смаження;
  • вода — 3–4 л;
  • сіль, спеції — за смаком.
Капуста та томатний сік. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Покласти свинину у каструлю з холодною водою, довести до кипіння та зняти піну.
  2. Варити на слабкому вогні до м’якості, щоб бульйон став насиченим і ароматним.
  3. Пшоно залити окропом на кілька хвилин, промити та відставити. Цибулю подрібнити і обсмажити на вершковому маслі до золотистого кольору, додати квашену капусту, влити томатний сік і тушкувати до м’якості.
  4. Картоплю очистити, нарізати шматочками і додати в бульйон, варити до готовності, потім частково розім’яти в пюре і повернути в каструлю.
  5. М’ясо нарізати на порційні шматочки і додати назад у суп.
  6. Додати пшоно, через кілька хвилин всипати капустяну засмажку, перемішати і довести до готовності всіх інгредієнтів.
  7. Дати страві прокипіти ще кілька хвилин і настояти перед подачею.

Юлія Щербак
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації