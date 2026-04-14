Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Легкий суп "після свят" за 20 хвилин: знадобиться сочевиця

Легкий суп "після свят" за 20 хвилин: знадобиться сочевиця

Ua ru
Дата публікації: 14 квітня 2026 21:04
Легкий суп після свят за 20 хвилин: знадобиться сочевиця
Суп з сочевицею. Фото: smachnenke.com.ua

Після свят хочеться чогось легкого, але водночас ситного і корисного. Цей суп із червоної сочевиці — ідеальне рішення: він готується дуже швидко, має насичений смак і добре засвоюється. Простий набір інгредієнтів і мінімум часу — саме те, що потрібно для домашнього обіду без зайвого клопоту.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • червона сочевиця — 200 г;
  • картопля — 200 г;
  • морква — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • томатна паста — 150 г;
  • вода — 2 л;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • куркума — 1 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • сіль, перець — за смаком.
рецепт супу з сочевицею
Приготування супу. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Цибулю та моркву нарізати, обсмажити до м’якості. Додати подрібнений часник і томатну пасту, перемішати та готувати ще кілька хвилин.
  2. Сочевицю добре промити. Картоплю нарізати кубиками та додати до овочів разом із сочевицею.
  3. Додати спеції, лавровий лист, сіль і перець, залити водою.
  4. Варити на середньому вогні приблизно 15–20 хвилин до готовності всіх інгредієнтів. Подавати гарячим, за бажанням додати сметану.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів перших страв

Турецький крем-суп із сочевиці — це корисно та дуже смачно. 

Простий рецепт капусняку з ребрами та з копченим ароматом. 

Читайте також:

Рецепт супу "Здоровʼя" для комфорту в шлунку — 200 г курячої грудки. 

Французький цибулевий суп — смачна страва в холодну пору року. 

Наваристий капусняк за рецептом бабусі — всі будуть просити добавки.

дієта рецепт суп сочевиця
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації