Легкий суп "після свят" за 20 хвилин: знадобиться сочевиця
Після свят хочеться чогось легкого, але водночас ситного і корисного. Цей суп із червоної сочевиці — ідеальне рішення: він готується дуже швидко, має насичений смак і добре засвоюється. Простий набір інгредієнтів і мінімум часу — саме те, що потрібно для домашнього обіду без зайвого клопоту.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- червона сочевиця — 200 г;
- картопля — 200 г;
- морква — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- томатна паста — 150 г;
- вода — 2 л;
- лавровий лист — 1 шт.;
- куркума — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Цибулю та моркву нарізати, обсмажити до м’якості. Додати подрібнений часник і томатну пасту, перемішати та готувати ще кілька хвилин.
- Сочевицю добре промити. Картоплю нарізати кубиками та додати до овочів разом із сочевицею.
- Додати спеції, лавровий лист, сіль і перець, залити водою.
- Варити на середньому вогні приблизно 15–20 хвилин до готовності всіх інгредієнтів. Подавати гарячим, за бажанням додати сметану.
