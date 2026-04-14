Легкий суп "після свят" за 20 хвилин: знадобиться сочевиця

Суп з сочевицею. Фото: smachnenke.com.ua

Після свят хочеться чогось легкого, але водночас ситного і корисного. Цей суп із червоної сочевиці — ідеальне рішення: він готується дуже швидко, має насичений смак і добре засвоюється. Простий набір інгредієнтів і мінімум часу — саме те, що потрібно для домашнього обіду без зайвого клопоту.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

червона сочевиця — 200 г;

картопля — 200 г;

морква — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

томатна паста — 150 г;

вода — 2 л;

лавровий лист — 1 шт.;

куркума — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

сіль, перець — за смаком.

Приготування супу. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Цибулю та моркву нарізати, обсмажити до м’якості. Додати подрібнений часник і томатну пасту, перемішати та готувати ще кілька хвилин. Сочевицю добре промити. Картоплю нарізати кубиками та додати до овочів разом із сочевицею. Додати спеції, лавровий лист, сіль і перець, залити водою. Варити на середньому вогні приблизно 15–20 хвилин до готовності всіх інгредієнтів. Подавати гарячим, за бажанням додати сметану.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів перших страв

Турецький крем-суп із сочевиці — це корисно та дуже смачно.

Простий рецепт капусняку з ребрами та з копченим ароматом.

Читайте також:

Рецепт супу "Здоровʼя" для комфорту в шлунку — 200 г курячої грудки.

Французький цибулевий суп — смачна страва в холодну пору року.

Наваристий капусняк за рецептом бабусі — всі будуть просити добавки.