Цей суп забутий скарб: рецепт для смачного обіду

Цей суп забутий скарб: рецепт для смачного обіду

Дата публікації: 24 квітня 2026 14:44
Цей суп забутий скарб: рецепт для смачного обіду
Суп з куркою. Фото: gospodynka.com.ua

Цей суп — справжня знахідка для тих, хто цінує прості й домашні страви. Поєднання ніжного курячого м’яса, зелені та сметанної основи створює насичений і водночас легкий смак. Цей рецепт приготування допоможе швидко приготувати ароматний обід для всієї родини.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • куряче стегенце — 400 г;
  • вода — 2 л;
  • картопля — 200 г;
  • цибуля — 150 г;
  • морква — 150 г;
  • олія — 30 г;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • щавель, черемша, зелена цибуля — 150 г;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком.
Приготування супу. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Курку залити водою, довести до кипіння, злити перший бульйон і знову залити чистою водою.
  2. Варити до готовності, додати картоплю: частину цілою, частину кубиком.
  3. Курку дістати, відокремити м’ясо та повернути в каструлю.
  4. Цибулю обсмажити, додати моркву та протушкувати до м’якості.
  5. До засмажки додати сметану й розім’яту відварену картоплю, влити трохи бульйону та перемішати. 
  6. Додати все в суп разом із подрібненою зеленню та яйцями. Проварити кілька хвилин і дати настоятися. 

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
