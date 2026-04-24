Цей суп забутий скарб: рецепт для смачного обіду

Суп з куркою. Фото: gospodynka.com.ua

Цей суп — справжня знахідка для тих, хто цінує прості й домашні страви. Поєднання ніжного курячого м’яса, зелені та сметанної основи створює насичений і водночас легкий смак. Цей рецепт приготування допоможе швидко приготувати ароматний обід для всієї родини.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

куряче стегенце — 400 г;

вода — 2 л;

картопля — 200 г;

цибуля — 150 г;

морква — 150 г;

олія — 30 г;

сметана — 2 ст. л.;

щавель, черемша, зелена цибуля — 150 г;

яйця варені — 3 шт.;

сіль — за смаком;

перець — за смаком.

Приготування супу. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Курку залити водою, довести до кипіння, злити перший бульйон і знову залити чистою водою. Варити до готовності, додати картоплю: частину цілою, частину кубиком. Курку дістати, відокремити м’ясо та повернути в каструлю. Цибулю обсмажити, додати моркву та протушкувати до м’якості. До засмажки додати сметану й розім’яту відварену картоплю, влити трохи бульйону та перемішати. Додати все в суп разом із подрібненою зеленню та яйцями. Проварити кілька хвилин і дати настоятися.

