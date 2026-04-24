Цей суп забутий скарб: рецепт для смачного обіду
Дата публікації: 24 квітня 2026 14:44
Суп з куркою. Фото: gospodynka.com.ua
Цей суп — справжня знахідка для тих, хто цінує прості й домашні страви. Поєднання ніжного курячого м’яса, зелені та сметанної основи створює насичений і водночас легкий смак. Цей рецепт приготування допоможе швидко приготувати ароматний обід для всієї родини.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- куряче стегенце — 400 г;
- вода — 2 л;
- картопля — 200 г;
- цибуля — 150 г;
- морква — 150 г;
- олія — 30 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- щавель, черемша, зелена цибуля — 150 г;
- яйця варені — 3 шт.;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Курку залити водою, довести до кипіння, злити перший бульйон і знову залити чистою водою.
- Варити до готовності, додати картоплю: частину цілою, частину кубиком.
- Курку дістати, відокремити м’ясо та повернути в каструлю.
- Цибулю обсмажити, додати моркву та протушкувати до м’якості.
- До засмажки додати сметану й розім’яту відварену картоплю, влити трохи бульйону та перемішати.
- Додати все в суп разом із подрібненою зеленню та яйцями. Проварити кілька хвилин і дати настоятися.
