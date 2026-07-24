"Шулики" с маком или "Ламанцы" на Маковея: по традиционному бабушкиному рецепту

Выпечка с маком. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Шулики, или ламанцы, — одно из самых известных традиционных украинских блюд, которое готовят на Маковея. Домашние лепешки пропитываются ароматной медово-маковой заливкой, становятся нежными и невероятно вкусными. Этот рецепт передается из поколения в поколение и до сих пор остается символом праздничного стола.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кефир — 500 мл.;

яйца — 2 шт.;

сода — 1 ч. л.;

сахар — 3 ст. л.;

соль — ⅓ ч. л.;

мука — примерно 800 г;

растительное масло — для жарки.

Для начинки:

мак — 200 г;

вода — 1 л;

мед — 5 ст. л.

Приготовление лепешек. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Замесить мягкое тесто из кефира, яиц, сахара, соли, соды и муки. Накрыть полотенцем и оставить отдыхать на 20 минут. Мак промыть, отварить около 10 минут, остудить и перетереть до появления макового молочка. Тесто разделить на несколько частей, раскатать лепешки, проколоть вилкой и обжарить на слегка смазанной маслом сковороде с обеих сторон до румяности. В теплой кипяченной воде растворить мёд, добавить подготовленный мак и хорошо перемешать. Охлажденные лепешки разломать руками на кусочки, залить медово-маковой смесью и оставить на 5–10 минут, чтобы они пропитались. Подавать шулики сразу после настаивания.

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