"Шулики" с маком или "Ламанцы" на Маковея: по традиционному бабушкиному рецепту
Шулики, или ламанцы, — одно из самых известных традиционных украинских блюд, которое готовят на Маковея. Домашние лепешки пропитываются ароматной медово-маковой заливкой, становятся нежными и невероятно вкусными. Этот рецепт передается из поколения в поколение и до сих пор остается символом праздничного стола.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кефир — 500 мл.;
- яйца — 2 шт.;
- сода — 1 ч. л.;
- сахар — 3 ст. л.;
- соль — ⅓ ч. л.;
- мука — примерно 800 г;
- растительное масло — для жарки.
Для начинки:
- мак — 200 г;
- вода — 1 л;
- мед — 5 ст. л.
Способ приготовления
- Замесить мягкое тесто из кефира, яиц, сахара, соли, соды и муки.
- Накрыть полотенцем и оставить отдыхать на 20 минут.
- Мак промыть, отварить около 10 минут, остудить и перетереть до появления макового молочка.
- Тесто разделить на несколько частей, раскатать лепешки, проколоть вилкой и обжарить на слегка смазанной маслом сковороде с обеих сторон до румяности.
- В теплой кипяченной воде растворить мёд, добавить подготовленный мак и хорошо перемешать.
- Охлажденные лепешки разломать руками на кусочки, залить медово-маковой смесью и оставить на 5–10 минут, чтобы они пропитались. Подавать шулики сразу после настаивания.
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