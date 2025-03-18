Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Творожная запеканка без муки — простой рецепт легкого десерта arrow

Творожная запеканка без муки — простой рецепт легкого десерта

18 марта 2025 04:54
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Нежная творожная запеканка без муки — простой рецепт творожного десерта
Сырная запеканка из творога. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Вкусный творожный десерт без лишних ингредиентов. Эта нежная творожная запеканка без муки получается воздушной, ароматной и идеальной для завтрака или перекуса. Готовится легко, а вкус просто непревзойденный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 200 г;
  • ванильный сахар — по вкусу;
  • щепотка соли;
  • сметана — 200 г;
  • творог — 500 г;
  • манка — 100 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбить до образования пышной массы. Добавить сметану и продолжить взбивать, пока смесь не станет однородной.

рецепт ніжної запіканки
Творожная масса. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить творог, манку и разрыхлитель. С помощью блендера перебить до кремообразной консистенции, чтобы тесто стало нежным и гладким.

простий рецепт ніжної запіканки
Приготовление десерта. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Форму для выпекания смазать маслом или застелить пергаментом. Вылить подготовленную массу в форму и равномерно распределить.

швидкий рецепт ніжної запіканки
Готовый десерт. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 1 час. Готовность проверить зубочисткой - она должна остаться чистой. Если тесто еще сырое, запекать несколько минут дополнительно.

Перед подачей дать запеканке немного остыть. Можно дополнить ягодами, медом или сметаной.

Ранее мы писали о бюджетном, но очень полезном и вкусном салате из свеклы.

Также мы писали о рецепте постного борща от Евгения Клопотенко.

Еще мы рассказывали о рецепте постной тушеной капусты с секретами от опытных хозяек.

Советуем ознакомиться с рецептом фасоли по-грузински "Лобио" — самое вкусное постное блюдо.

Обратите внимание на рецепт постного борща с ушками из теста по карпатскому рецепту.

Пирог с творогом десерт рецепт творог запеканки
Реклама
Реклама
Реклама