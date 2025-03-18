Нежная творожная запеканка без муки — простой рецепт творожного десерта

Сырная запеканка из творога. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Вкусный творожный десерт без лишних ингредиентов. Эта нежная творожная запеканка без муки получается воздушной, ароматной и идеальной для завтрака или перекуса. Готовится легко, а вкус просто непревзойденный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

сахар — 200 г;

ванильный сахар — по вкусу;

щепотка соли;

сметана — 200 г;

творог — 500 г;

манка — 100 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбить до образования пышной массы. Добавить сметану и продолжить взбивать, пока смесь не станет однородной.

Творожная масса. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить творог, манку и разрыхлитель. С помощью блендера перебить до кремообразной консистенции, чтобы тесто стало нежным и гладким.

Приготовление десерта. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Форму для выпекания смазать маслом или застелить пергаментом. Вылить подготовленную массу в форму и равномерно распределить.

Готовый десерт. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 1 час. Готовность проверить зубочисткой - она должна остаться чистой. Если тесто еще сырое, запекать несколько минут дополнительно.

Перед подачей дать запеканке немного остыть. Можно дополнить ягодами, медом или сметаной.

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