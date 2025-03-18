Нежная творожная запеканка без муки — простой рецепт творожного десерта

Творожная запеканка без муки — простой рецепт легкого десерта
Вкусный творожный десерт без лишних ингредиентов. Эта нежная творожная запеканка без муки получается воздушной, ароматной и идеальной для завтрака или перекуса. Готовится легко, а вкус просто непревзойденный.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 200 г;
- ванильный сахар — по вкусу;
- щепотка соли;
- сметана — 200 г;
- творог — 500 г;
- манка — 100 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Способ приготовления
В глубокой миске соединить яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбить до образования пышной массы. Добавить сметану и продолжить взбивать, пока смесь не станет однородной.
Добавить творог, манку и разрыхлитель. С помощью блендера перебить до кремообразной консистенции, чтобы тесто стало нежным и гладким.
Форму для выпекания смазать маслом или застелить пергаментом. Вылить подготовленную массу в форму и равномерно распределить.
Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 1 час. Готовность проверить зубочисткой - она должна остаться чистой. Если тесто еще сырое, запекать несколько минут дополнительно.
Перед подачей дать запеканке немного остыть. Можно дополнить ягодами, медом или сметаной.
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