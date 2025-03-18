Ніжна сирна запіканка без борошна — простий рецепт сирного десерту

Сирна запіканка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Смачний сирний десерт без зайвих інгредієнтів. Ця ніжна сирна запіканка без борошна виходить повітряною, ароматною та ідеальною для сніданку чи перекусу. Готується легко, а смак просто неперевершений.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

цукор — 200 г;

ванільний цукор — за смаком;

дрібка солі;

сметана — 200 г;

кисломолочний сир — 500 г;

манка — 100 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з'єднати яйця, цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Збити до утворення пишної маси. Додати сметану та продовжити збивати, поки суміш не стане однорідною.

Сирна маса. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати кисломолочний сир, манку та розпушувач. За допомогою блендера перебити до кремоподібної консистенції, щоб тісто стало ніжним і гладким.

Приготування десерта. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Форму для випікання змастити маслом або застелити пергаментом. Вилити підготовлену масу у форму та рівномірно розподілити.

Готовий десерт. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 1 годину. Готовність перевірити зубочисткою — вона повинна залишитися чистою. Якщо тісто ще сире, запікати кілька хвилин додатково.

Перед подачею дати запіканці трохи охолонути. Можна доповнити ягодами, медом або сметаною.

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