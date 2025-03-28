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Сытные котлеты из фасоли — отличная идея для постного меню

28 марта 2025 18:54
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Сытные котлеты из фасоли — замечательный рецепт для постного меню
Котлеты из фасоли. Фото: скриншот YouTube @panfartuh
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Эти постные котлеты из фасоли получаются нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Они прекрасно сочетаются с ароматным соусом, поэтому обязательно попробуйте этот рецепт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • вареная фасоль — 500 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • панировочные сухари — 2-3 ст. л.;
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
  • горчица в зернах — 1 ч. л.;
  • паприка, хмели-сунели, соль — по вкусу;
  • масло для жарки.

Для соуса:

  • болгарский перец — 1-2 шт.;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • паприка — по вкусу.

Способ приготовления

Поджарить лук с морковью до золотистости. Перебить фасоль блендером до однородной массы.

ситні котлети з квасолі чудова ідея для пісного меню
Морковь и лук. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Добавить крахмал, сухари, специи, горчицу и зажарку. Хорошо вымесить, чтобы масса держала форму.

котлети з квасолі чудова ідея для пісного меню
Приготовление фарша. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Мокрыми руками сформировать котлеты и обжарить их на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны.

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Приготовление соуса. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Для соуса запечь перец, очистить от пленки, добавить чеснок, лимонный сок, оливковое масло и паприку.

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Постные котлеты. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Взбить до однородности. Подавать котлеты с ароматным соусом.

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