Сытные котлеты из фасоли — замечательный рецепт для постного меню

Котлеты из фасоли. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Эти постные котлеты из фасоли получаются нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Они прекрасно сочетаются с ароматным соусом, поэтому обязательно попробуйте этот рецепт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

вареная фасоль — 500 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

панировочные сухари — 2-3 ст. л.;

кукурузный крахмал — 1 ст. л.;

горчица в зернах — 1 ч. л.;

паприка, хмели-сунели, соль — по вкусу;

масло для жарки.

Для соуса:

болгарский перец — 1-2 шт.;

чеснок — 1-2 зубчика;

лимонный сок — 1 ст. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

паприка — по вкусу.

Способ приготовления

Поджарить лук с морковью до золотистости. Перебить фасоль блендером до однородной массы.

Морковь и лук. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Добавить крахмал, сухари, специи, горчицу и зажарку. Хорошо вымесить, чтобы масса держала форму.

Приготовление фарша. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Мокрыми руками сформировать котлеты и обжарить их на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны.

Приготовление соуса. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Для соуса запечь перец, очистить от пленки, добавить чеснок, лимонный сок, оливковое масло и паприку.

Постные котлеты. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Взбить до однородности. Подавать котлеты с ароматным соусом.

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