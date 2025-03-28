Сытные котлеты из фасоли — замечательный рецепт для постного меню

Сытные котлеты из фасоли — отличная идея для постного меню
Эти постные котлеты из фасоли получаются нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Они прекрасно сочетаются с ароматным соусом, поэтому обязательно попробуйте этот рецепт.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- вареная фасоль — 500 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- панировочные сухари — 2-3 ст. л.;
- кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
- горчица в зернах — 1 ч. л.;
- паприка, хмели-сунели, соль — по вкусу;
- масло для жарки.
Для соуса:
- болгарский перец — 1-2 шт.;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- паприка — по вкусу.
Способ приготовления
Поджарить лук с морковью до золотистости. Перебить фасоль блендером до однородной массы.
Добавить крахмал, сухари, специи, горчицу и зажарку. Хорошо вымесить, чтобы масса держала форму.
Мокрыми руками сформировать котлеты и обжарить их на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны.
Для соуса запечь перец, очистить от пленки, добавить чеснок, лимонный сок, оливковое масло и паприку.
Взбить до однородности. Подавать котлеты с ароматным соусом.
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