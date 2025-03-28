Ситні котлети з квасолі — чудовий рецепт для пісного меню

Ситні котлети з квасолі — чудова ідея для пісного меню
Ці пісні котлети з квасолі виходять ніжними всередині та з хрусткою скоринкою зовні. Вони чудово поєднуються з ароматним соусом, тож обов’язково спробуйте цей рецепт.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- варена квасоля — 500 г;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- панірувальні сухарі — 2-3 ст. л.;
- кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;
- гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
- паприка, хмелі-сунелі, сіль — за смаком;
- олія для смаження.
Для соусу:
- болгарський перець — 1-2 шт.;
- часник — 1-2 зубчики;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- оливкова олія — 1 ст. л.;
- паприка — за смаком.
Спосіб приготування
Підсмажити цибулю з морквою до золотистості. Перебити квасолю блендером до однорідної маси.
Додати крохмаль, сухарі, спеції, гірчицю та засмажку. Добре вимісити, щоб маса тримала форму.
Мокрими руками сформувати котлети та обсмажити їх на середньому вогні по 2-3 хвилини з кожного боку.
Для соусу запекти перець, очистити від плівки, додати часник, лимонний сік, оливкову олію та паприку.
Збити до однорідності. Подавати котлети з ароматним соусом.
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