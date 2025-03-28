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Ситні котлети з квасолі — чудова ідея для пісного меню

28 березня 2025 18:54
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Ситні котлети з квасолі — чудовий рецепт для пісного меню
Котлети з квасолі. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Ці пісні котлети з квасолі виходять ніжними всередині та з хрусткою скоринкою зовні. Вони чудово поєднуються з ароматним соусом, тож обов’язково спробуйте цей рецепт. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться:

  • варена квасоля — 500 г;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • панірувальні сухарі — 2-3 ст. л.;
  • кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;
  • гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
  • паприка, хмелі-сунелі, сіль — за смаком;
  • олія для смаження.

Для соусу:

  • болгарський перець — 1-2 шт.;
  • часник — 1-2 зубчики;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • оливкова олія — 1 ст. л.;
  • паприка — за смаком.

Спосіб приготування

Підсмажити цибулю з морквою до золотистості. Перебити квасолю блендером до однорідної маси.

ситні котлети з квасолі чудова ідея для пісного меню
Морква та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати крохмаль, сухарі, спеції, гірчицю та засмажку. Добре вимісити, щоб маса тримала форму.

котлети з квасолі чудова ідея для пісного меню
Приготування фаршу. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Мокрими руками сформувати котлети та обсмажити їх на середньому вогні по 2-3 хвилини з кожного боку.

ароматні котлети з квасолі чудова ідея для пісного меню
Приготування соусу. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Для соусу запекти перець, очистити від плівки, додати часник, лимонний сік, оливкову олію та паприку.

смачні котлети з квасолі чудова ідея для пісного меню
Пісні котлети. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Збити до однорідності. Подавати котлети з ароматним соусом. 

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