Ситні котлети з квасолі — чудовий рецепт для пісного меню

Котлети з квасолі. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Ці пісні котлети з квасолі виходять ніжними всередині та з хрусткою скоринкою зовні. Вони чудово поєднуються з ароматним соусом, тож обов’язково спробуйте цей рецепт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Читайте також:

Вам знадобиться:

варена квасоля — 500 г;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

панірувальні сухарі — 2-3 ст. л.;

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;

гірчиця в зернах — 1 ч. л.;

паприка, хмелі-сунелі, сіль — за смаком;

олія для смаження.

Для соусу:

болгарський перець — 1-2 шт.;

часник — 1-2 зубчики;

лимонний сік — 1 ст. л.;

оливкова олія — 1 ст. л.;

паприка — за смаком.

Спосіб приготування

Підсмажити цибулю з морквою до золотистості. Перебити квасолю блендером до однорідної маси.

Морква та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати крохмаль, сухарі, спеції, гірчицю та засмажку. Добре вимісити, щоб маса тримала форму.

Приготування фаршу. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Мокрими руками сформувати котлети та обсмажити їх на середньому вогні по 2-3 хвилини з кожного боку.

Приготування соусу. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Для соусу запекти перець, очистити від плівки, додати часник, лимонний сік, оливкову олію та паприку.

Пісні котлети. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Збити до однорідності. Подавати котлети з ароматним соусом.

Раніше ми писали про бюджетний, але дуже корисний і смачний салат з буряків.

Також ми писали про рецепт пісного борщу від Євгена Клопотенка.

Ще ми розповідали про рецепт пісної тушкованої капусти з секретами від досвідчених господинь.

Радимо ознайомитися з рецептом квасолі по-грузинськи "Лобіо" — найсмачніша пісна страва.

Зверніть увагу на рецепт пісного борща з вушками з тіста за карпатським рецептом.