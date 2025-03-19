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Сытный салат с фасолью по рецепту из журнала "Порадниця"

19 марта 2025 12:26
Марина Евтягина - Редактор
Салат с фасолью, который всегда идет на ура - рецепт из журнала Порадниця
Сытный салат с фасолью. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Если ищете простой, но вкусный салат, этот вариант с фасолью станет отличным выбором. Благодаря сочетанию куриного филе, яиц и маринованных огурцов он получается нежным, пикантным и очень сытным. Рецепт из журнала "Порадниця" уже давно стал любимым во многих семьях.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • фасоль красная консервированная — 1 банка;
  • куриное филе (отварное или запеченное) — 300 г;
  • вареные яйца — 4 шт.;
  • маринованные огурцы — 3-4 шт.;
  • зелень — по вкусу;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

Если яйца и куриное филе отварить заранее, приготовление салата займет всего несколько минут.

ситний салат із квасолею
Куриное филе. Фото: smachnenke.com.ua

Куриное филе нарезать кусочками. Яйца и маринованные огурцы измельчить и переложить в салатник. Добавить консервированную или отваренную фасоль и измельченный чеснок.

рецепт ситного салату із квасолею
Соленые огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Зелень мелко нарезать. Использовать можно зеленый лук, укроп или другую зелень по вкусу. Добавить к салату.

рецепт ситного салату із квасолею та курячим філе
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить майонезом, тщательно перемешать и при необходимости подсолить. Салат готов к подаче. Приятного аппетита!

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