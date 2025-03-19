Салат с фасолью, который всегда идет на ура - рецепт из журнала Порадниця

Сытный салат с фасолью. Фото: smachnenke.com.ua

Если ищете простой, но вкусный салат, этот вариант с фасолью станет отличным выбором. Благодаря сочетанию куриного филе, яиц и маринованных огурцов он получается нежным, пикантным и очень сытным. Рецепт из журнала "Порадниця" уже давно стал любимым во многих семьях.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

фасоль красная консервированная — 1 банка;

куриное филе (отварное или запеченное) — 300 г;

вареные яйца — 4 шт.;

маринованные огурцы — 3-4 шт.;

зелень — по вкусу;

чеснок — 1 зубчик;

майонез — 2 ст. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Если яйца и куриное филе отварить заранее, приготовление салата займет всего несколько минут.

Куриное филе. Фото: smachnenke.com.ua

Куриное филе нарезать кусочками. Яйца и маринованные огурцы измельчить и переложить в салатник. Добавить консервированную или отваренную фасоль и измельченный чеснок.

Соленые огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Зелень мелко нарезать. Использовать можно зеленый лук, укроп или другую зелень по вкусу. Добавить к салату.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить майонезом, тщательно перемешать и при необходимости подсолить. Салат готов к подаче. Приятного аппетита!

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