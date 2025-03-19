Салат із квасолею, який завжди йде на ура — рецепт з журналу Порадниця

Ситний салат із квасолею. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо шукаєте простий, але смачний салат, цей варіант з квасолею стане чудовим вибором. Завдяки поєднанню курячого філе, яєць і маринованих огірків він виходить ніжним, пікантним та дуже ситним. Рецепт із журналу "Порадниця" вже давно став улюбленим у багатьох родинах.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

квасоля червона консервована — 1 банка;

куряче філе (відварене або запечене) — 300 г;

варені яйця — 4 шт.;

мариновані огірки — 3-4 шт.;

зелень — до смаку;

часник — 1 зубчик;

майонез — 2 ст. л.;

сіль — до смаку.

Спосіб приготування

Якщо яйця та куряче філе відварити заздалегідь, приготування салату займе всього кілька хвилин.

Куряче філе. Фото: smachnenke.com.ua

Куряче філе нарізати шматочками. Яйця та мариновані огірки подрібнити та перекласти у салатник. Додати консервовану або відварену квасолю та подрібнений часник.

Солоні огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Зелень дрібно нарізати. Використати можна зелену цибулю, кріп або іншу зелень за смаком. Додати до салату.

Приготування салата. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити майонезом, ретельно перемішати та за потреби підсолити. Салат готовий до подачі. Смачного!

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