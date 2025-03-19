Салат із квасолею, який завжди йде на ура — рецепт з журналу Порадниця

Ситний салат із квасолею за рецептом з журналу "Порадниця"
Якщо шукаєте простий, але смачний салат, цей варіант з квасолею стане чудовим вибором. Завдяки поєднанню курячого філе, яєць і маринованих огірків він виходить ніжним, пікантним та дуже ситним. Рецепт із журналу "Порадниця" вже давно став улюбленим у багатьох родинах.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- квасоля червона консервована — 1 банка;
- куряче філе (відварене або запечене) — 300 г;
- варені яйця — 4 шт.;
- мариновані огірки — 3-4 шт.;
- зелень — до смаку;
- часник — 1 зубчик;
- майонез — 2 ст. л.;
- сіль — до смаку.
Спосіб приготування
Якщо яйця та куряче філе відварити заздалегідь, приготування салату займе всього кілька хвилин.
Куряче філе нарізати шматочками. Яйця та мариновані огірки подрібнити та перекласти у салатник. Додати консервовану або відварену квасолю та подрібнений часник.
Зелень дрібно нарізати. Використати можна зелену цибулю, кріп або іншу зелень за смаком. Додати до салату.
Заправити майонезом, ретельно перемішати та за потреби підсолити. Салат готовий до подачі. Смачного!
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