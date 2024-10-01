Сырные пончики на завтрак за 10 минут — пошаговый рецепт

Сытный и аппетитный завтрак всего за 10 минут — рецепт творожных пампухов
Сырные пончики – вкусный и экономичный вариант для завтрака, которые оценят ваши близкие. Этот рецепт имеет минимум ингредиентов и несложный в приготовлении. Прекрасно сочетаются с вареньем или сгущенкой, можете экспериментировать с чем подать их к столу.
Рецепт опубликовала на YouTube-канале Жанна Решетицкая.
Для приготовления вам нужно:
- 500 г кисломолочного творога;
- 2 яйца;
- 2 ч.л. разрыхлителя;
- щепотка соли;
- 150 г сахара;
- 300 г муки;
- растительное масло.
Способ приготовления
Выложите сыр в миску и хорошо разомните его вилкой, чтобы не было больших комочков.
В сыр добавьте яйца и соль, перемешайте.
Затем к творожно-яичной массе добавьте разрыхлитель и сахар. Тщательно вымешивайте, чтобы не осталось больших комочков сыра.
Просейте муку в миску. Снова перемешайте.
Смажьте руки растительным маслом, чтобы было проще работать с творожной массой.
Выложите творожную массу на коврик, разделите его на две части и раскатайте скалкой в толщину примерно 7 миллиметров.
Смажьте формочку растительным маслом, чтобы вырезать ею будущие пампухи. Это можно делать и стаканом или кружкой. По желанию можете еще дополнительно вырезать серединку пробкой от бутылки.
Разогрейте в сковороде масло. Чтобы проверить, достаточно ли она нагрета — запихайте в масло деревянную шпажку или сухую деревянную ложку. Если появились пузырьки от кипения – сковорода готова к использованию. Обжарьте творожные пончики по 1,5-2 минуты с каждой стороны.
Выложите жареные пончики на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир. Можно присыпать творожные пончики сахарной пудрой или подать с вареньем.
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