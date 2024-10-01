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Сытный и аппетитный завтрак всего за 10 минут — рецепт творожных пампухов

1 октября 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Сырные пончики на завтрак за 10 минут — пошаговый рецепт
Сырные пончики. Фото: скриншот
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Сырные пончики – вкусный и экономичный вариант для завтрака, которые оценят ваши близкие. Этот рецепт имеет минимум ингредиентов и несложный в приготовлении. Прекрасно сочетаются с вареньем или сгущенкой, можете экспериментировать с чем подать их к столу.

Рецепт опубликовала на YouTube-канале Жанна Решетицкая.

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Для приготовления вам нужно:

  • 500 г кисломолочного творога;
  • 2 яйца;
  • 2 ч.л. разрыхлителя;
  • щепотка соли;
  • 150 г сахара;
  • 300 г муки;
  • растительное масло.

Способ приготовления

Выложите сыр в миску и хорошо разомните его вилкой, чтобы не было больших комочков.

Творожные пончики
Кисломолочный творог. Фото: скриншот

В сыр добавьте яйца и соль, перемешайте.

Рецепты завтрака
Добавление яйца. Фото: скриншот

Затем к творожно-яичной массе добавьте разрыхлитель и сахар. Тщательно вымешивайте, чтобы не осталось больших комочков сыра.

Варианты завтрака из творога
Творожная масса. Фото: скриншот

Просейте муку в миску. Снова перемешайте.

Что приготовить из творога на завтрак
Просеивание муки. Фото: скриншот

Смажьте руки растительным маслом, чтобы было проще работать с творожной массой.

Как приготовить пончики из творога
Смазка рук растительным маслом. Фото: скриншот

Выложите творожную массу на коврик, разделите его на две части и раскатайте скалкой в толщину примерно 7 миллиметров.

Идеи на завтрак
Раскатывание теста из сыра. Фото: скриншот

Смажьте формочку растительным маслом, чтобы вырезать ею будущие пампухи. Это можно делать и стаканом или кружкой. По желанию можете еще дополнительно вырезать серединку пробкой от бутылки.

Что приготовить из сыра
Вырезка пончиков. Фото: скриншот

Разогрейте в сковороде масло. Чтобы проверить, достаточно ли она нагрета — запихайте в масло деревянную шпажку или сухую деревянную ложку. Если появились пузырьки от кипения – сковорода готова к использованию. Обжарьте творожные пончики по 1,5-2 минуты с каждой стороны.

рецепт пончиков из кисломолочного сыра
Жарение творожных пампухов. Фото: скриншот

Выложите жареные пончики на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир. Можно присыпать творожные пончики сахарной пудрой или подать с вареньем.

рецепты быстрых завтраков
Готовые творожные пышки. Фото: скриншот

Недавно мы писали, как приготовить сырную лепешку на завтрак за 10 минут – очень просто, вкусно и быстро.

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А если вы любите блины, то есть супер идея для быстрого завтрака – блинчики с твердым сыром.

Можно удивить близких необычным рецептом. Хачапури на творожном тесте с низкой калорийностью – попробуйте на завтрак.

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