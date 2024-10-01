Сырные пончики на завтрак за 10 минут — пошаговый рецепт

Сырные пончики. Фото: скриншот

Сырные пончики – вкусный и экономичный вариант для завтрака, которые оценят ваши близкие. Этот рецепт имеет минимум ингредиентов и несложный в приготовлении. Прекрасно сочетаются с вареньем или сгущенкой, можете экспериментировать с чем подать их к столу.

Рецепт опубликовала на YouTube-канале Жанна Решетицкая.

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Для приготовления вам нужно:

500 г кисломолочного творога;

2 яйца;

2 ч.л. разрыхлителя;

щепотка соли;

150 г сахара;

300 г муки;

растительное масло.

Способ приготовления

Выложите сыр в миску и хорошо разомните его вилкой, чтобы не было больших комочков.

Кисломолочный творог. Фото: скриншот

В сыр добавьте яйца и соль, перемешайте.

Добавление яйца. Фото: скриншот

Затем к творожно-яичной массе добавьте разрыхлитель и сахар. Тщательно вымешивайте, чтобы не осталось больших комочков сыра.

Творожная масса. Фото: скриншот

Просейте муку в миску. Снова перемешайте.

Просеивание муки. Фото: скриншот

Смажьте руки растительным маслом, чтобы было проще работать с творожной массой.

Смазка рук растительным маслом. Фото: скриншот

Выложите творожную массу на коврик, разделите его на две части и раскатайте скалкой в толщину примерно 7 миллиметров.

Раскатывание теста из сыра. Фото: скриншот

Смажьте формочку растительным маслом, чтобы вырезать ею будущие пампухи. Это можно делать и стаканом или кружкой. По желанию можете еще дополнительно вырезать серединку пробкой от бутылки.

Вырезка пончиков. Фото: скриншот

Разогрейте в сковороде масло. Чтобы проверить, достаточно ли она нагрета — запихайте в масло деревянную шпажку или сухую деревянную ложку. Если появились пузырьки от кипения – сковорода готова к использованию. Обжарьте творожные пончики по 1,5-2 минуты с каждой стороны.

Жарение творожных пампухов. Фото: скриншот

Выложите жареные пончики на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир. Можно присыпать творожные пончики сахарной пудрой или подать с вареньем.

Готовые творожные пышки. Фото: скриншот

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