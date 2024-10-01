Сирні пампухи на сніданок за 10 хвилин — покроковий рецепт

Ситний та апетитний сніданок всього за 10 хвилин — рецепт сирних пампухів
Сирні пампушки — смачний та економний варіант для сніданку, які оцінять ваші близькі. Цей рецепт має мінімум інгредієнтів та нескладний у приготуванні. Прекрасно смакують з варенням чи згущеним молоком, можете експериментувати з чим подати їх до столу.
Рецепт опублікувала на YouTube-каналі Жанна Решетицька.
Для приготування вам потрібно:
- 500 г кисломолочного сиру;
- 2 яйця;
- 2 ч.л. розпушувача;
- дрібка солі;
- 150 г цукру;
- 300 г борошна;
- олія.
Спосіб приготування
Викладіть сир у миску та добре розімніть його виделкою, щоб не було великих грудочок.
До сиру додайте яйця та сіль, перемішайте.
Потім до сирно-яйцевої маси додайте розпушувач та цукор. Ретельно вимішуйте, щоб не залишилось великих грудочок сиру.
Просійте борошно у миску. Знову перемішайте.
Змастіть руки олією, щоб було простіше працювати з сирною масою.
Викладіть сирну масу на килимок, розділіть його на дві частини та розкатайте качалкою у товщину приблизно 7 міліметрів.
Змастіть формочку олією, щоб вирізати нею майбутні пампухи. Це можна робити і стаканом чи кружкою. За бажанням можете ще додатково вирізати серединку корком від пляшки.
Розігрійте в пательні олію. Щоб перевірити чи достатньо вона нагріта — запхайте в олію дерев'яну шпажку чи суху дерев'яну ложку. Якщо з'явилися бульбашки від кипіння — пательня готова до використання. Обсмажте сирні пампушки по 1,5-2 хвилини з кожного боку.
Викладіть смажені пампушки на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир. Можна присипати сирні пампушки цукровою пудрою або подати з варенням.
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