Сирні пампухи на сніданок за 10 хвилин — покроковий рецепт

Сирні пампухи. Фото: скриншот

Сирні пампушки — смачний та економний варіант для сніданку, які оцінять ваші близькі. Цей рецепт має мінімум інгредієнтів та нескладний у приготуванні. Прекрасно смакують з варенням чи згущеним молоком, можете експериментувати з чим подати їх до столу.

Рецепт опублікувала на YouTube-каналі Жанна Решетицька.

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Для приготування вам потрібно:

500 г кисломолочного сиру;

2 яйця;

2 ч.л. розпушувача;

дрібка солі;

150 г цукру;

300 г борошна;

олія.

Спосіб приготування

Викладіть сир у миску та добре розімніть його виделкою, щоб не було великих грудочок.

Кисломолочний сир. Фото: скриншот

До сиру додайте яйця та сіль, перемішайте.

Додавання яйця. Фото: скриншот

Потім до сирно-яйцевої маси додайте розпушувач та цукор. Ретельно вимішуйте, щоб не залишилось великих грудочок сиру.

Сирна маса. Фото: скриншот

Просійте борошно у миску. Знову перемішайте.

Просіювання борошна. Фото: скриншот

Змастіть руки олією, щоб було простіше працювати з сирною масою.

Змащування рук олією. Фото: скриншот

Викладіть сирну масу на килимок, розділіть його на дві частини та розкатайте качалкою у товщину приблизно 7 міліметрів.

Розкачування тіста з сиру. Фото: скриншот

Змастіть формочку олією, щоб вирізати нею майбутні пампухи. Це можна робити і стаканом чи кружкою. За бажанням можете ще додатково вирізати серединку корком від пляшки.

Вирізання пончиків. Фото: скриншот

Розігрійте в пательні олію. Щоб перевірити чи достатньо вона нагріта — запхайте в олію дерев'яну шпажку чи суху дерев'яну ложку. Якщо з'явилися бульбашки від кипіння — пательня готова до використання. Обсмажте сирні пампушки по 1,5-2 хвилини з кожного боку.

Смаження сирних пампухів. Фото: скриншот

Викладіть смажені пампушки на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир. Можна присипати сирні пампушки цукровою пудрою або подати з варенням.

Готові сирні пампухи. Фото: скриншот

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