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Ситний та апетитний сніданок всього за 10 хвилин — рецепт сирних пампухів

1 жовтня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Сирні пампухи на сніданок за 10 хвилин — покроковий рецепт
Сирні пампухи. Фото: скриншот
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Сирні пампушки — смачний та економний варіант для сніданку, які оцінять ваші близькі. Цей рецепт має мінімум інгредієнтів та нескладний у приготуванні. Прекрасно смакують з варенням чи згущеним молоком, можете експериментувати з чим подати їх до столу. 

Рецепт опублікувала на YouTube-каналі Жанна Решетицька.

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Для приготування вам потрібно: 

  • 500 г кисломолочного сиру;
  • 2 яйця;
  • 2 ч.л. розпушувача;
  • дрібка солі;
  • 150 г цукру;
  • 300 г борошна;
  • олія.

Спосіб приготування

Викладіть сир у миску та добре розімніть його виделкою, щоб не було великих грудочок. 

Сирні пампушки
Кисломолочний сир. Фото: скриншот

До сиру додайте яйця та сіль, перемішайте. 

Рецепти сніданку
Додавання яйця. Фото: скриншот

Потім до сирно-яйцевої маси додайте розпушувач та цукор. Ретельно вимішуйте, щоб не залишилось великих грудочок сиру. 

Варіанти сніданку з творогу
Сирна маса. Фото: скриншот

Просійте борошно у миску. Знову перемішайте.

Що приготувати з сиру на сніданок
Просіювання борошна. Фото: скриншот

Змастіть руки олією, щоб було простіше працювати з сирною масою.

Як приготувати пончики з сиру
Змащування рук олією. Фото: скриншот

Викладіть сирну масу на килимок, розділіть його на дві частини та розкатайте качалкою у товщину приблизно 7 міліметрів. 

Ідеї на сніданок
Розкачування тіста з сиру. Фото: скриншот

Змастіть формочку олією, щоб вирізати нею майбутні пампухи. Це можна робити і стаканом чи кружкою. За бажанням можете ще додатково вирізати серединку корком від пляшки. 

Що приготувати з кислого сиру
Вирізання пончиків. Фото: скриншот

Розігрійте в пательні олію. Щоб перевірити чи достатньо вона нагріта — запхайте в олію дерев'яну шпажку чи суху дерев'яну ложку. Якщо з'явилися бульбашки від кипіння — пательня готова до використання. Обсмажте сирні пампушки по 1,5-2 хвилини з кожного боку. 

рецепт пончиків з кисломолочного сиру
Смаження сирних пампухів. Фото: скриншот

Викладіть смажені пампушки на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир. Можна присипати сирні пампушки цукровою пудрою або подати з варенням. 

рецепти швидких сніданків
Готові сирні пампухи. Фото: скриншот

Нещодавно ми писали, як приготувати сирний коржик на сніданок за 10 хвилин — дуже просто, смачно і швидко.

Також вам може сподобатися пиріг з лаваша та сиру — ідеальний рецепт до сніданку.

А якщо ви любите млинці, то є супер ідея для швидкого сніданку — налисники з твердим сиром.

Можна здивувати близьких незвичайним рецептом. Хачапурі на сирному тісті з низькою калорійністю — спробуйте на сніданок.

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