Сколько яиц можно съесть за 1 неделю: стало известно точное количество

Сколько яиц можно съесть за 1 неделю: стало известно точное количество

Дата публикации 13 мая 2026 01:04
Яичница с овощами. Фото: Freepik

Яйца годами вызывают споры из-за холестерина, но современные исследования изменили взгляд на этот продукт. Оказалось, что для большинства людей яйца не представляют опасности, если знать меру и правильно их сочетать в рационе. Специалисты объяснили, сколько яиц в неделю считается нормальным количеством и кому все же стоит быть осторожнее.

О том, сколько яиц можно съесть в неделю пишет Pyszności, передает Новини.LIVE.

Яйца давно остаются одним из самых популярных продуктов в ежедневном рационе, но споры вокруг них не утихают годами. Одни считают их идеальным источником белка, другие боятся холестерина и ограничивают себя даже в нескольких яйцах в неделю.

На самом деле современные исследования показывают, что все не так однозначно, а главное значение имеет не только количество яиц, но и общий рацион питания и состояние здоровья человека.

Содержание холестерина в желтке

Главная причина дискуссий вокруг яиц — высокое содержание холестерина в желтке. В одном яйце содержится примерно 180-200 мг холестерина, поэтому раньше считалось, что частое употребление яиц автоматически повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако сейчас специалисты объясняют: у большинства людей организм самостоятельно регулирует выработку холестерина, поэтому яйца не оказывают такого критического влияния, как считалось ранее.

Яйца и зеленый лук. Фото: Freepik

Одно среднее яйцо содержит примерно 70-80 калорий, а также полноценный белок со всеми необходимыми аминокислотами. Кроме того, яйца богаты витаминами D, A, B12, холином, а также лютеином и зеаксантином, которые поддерживают работу мозга и здоровье глаз. Именно поэтому они остаются важной частью сбалансированного питания.

Для здорового человека вполне нормальным количеством считают примерно 7-14 яиц в неделю. У многих людей даже 1-2 яйца ежедневно не вызывают ухудшения анализов или самочувствия. Но все очень индивидуально: кому-то организм прекрасно реагирует даже на большее количество, а кто-то может чувствовать дискомфорт уже после нескольких желтков.

Кому стоит ограничить употребление яиц

Особое внимание стоит обращать людям с повышенным уровнем "плохого" холестерина, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением или нарушением липидного обмена. В таких случаях лучше контролировать количество яиц и регулярно проверять липидограмму.

Не менее важно и то, с чем именно вы едите яйца. Отварные яйца с овощами, зеленью и цельнозерновым хлебом — значительно более полезный вариант, чем жареные яйца с большим количеством колбасы или бекона. Именно общий баланс питания больше всего влияет на здоровье.

Лучшими способами приготовления считаются яйца "всмятку", "вкрутую" или яичница с минимальным количеством масла. Так они остаются питательными, но не перегружают организм лишними жирами и калориями.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
