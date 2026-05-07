Сколько хранятся яйца в холодильнике: ответ эксперта

Дата публикации 7 мая 2026 00:44
Куриные яйца. Фото: Freepik

Яйца — один из самых распространённых продуктов в каждом холодильнике, но именно их часто хранят неправильно. Температура, упаковка и даже мытье влияют на то, как долго они остаются свежими. Эксперты объясняют простые правила, которые помогут избежать порчи и сохранить качество продукта значительно дольше.

Издание Southern living опубликовало комментарий эксперта по хранению продуктов Челси Эдвардс, как лучше всего хранить яйца, передает Новини.LIVE.

Хоть яйца кажутся простым продуктом, условия их хранения напрямую влияют на свежесть и безопасность. Эксперты по хранению продуктов советуют придерживаться базовых правил, чтобы продлить срок годности и избежать порчи.

Как правильно хранить яйца

Свежие немытые яйца могут храниться даже при комнатной температуре до двух недель, однако в холодильнике они остаются пригодными значительно дольше.

Мытые яйца лучше сразу держать в холоде, поскольку после очистки исчезает естественный защитный слой, и они хранятся меньше — примерно до двух месяцев.

Лучшее место для хранения — самая холодная зона холодильника, а не дверца, где температура постоянно меняется.

Яйца рекомендуют оставлять в оригинальной картонной упаковке, которая защищает их от потери влаги и посторонних запахов.

Перед использованием яйца следует мыть только непосредственно перед приготовлением, чтобы избежать попадания бактерий внутрь.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
