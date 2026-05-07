Головна Смак Скільки зберігаються яйця в холодильнику: відповідь експерта

Дата публікації: 7 травня 2026 00:44
Курячі яйця. Фото: Freepik

Яйця — один із найпоширеніших продуктів у кожному холодильнику, але саме їх часто зберігають неправильно. Температура, упаковка і навіть миття впливають на те, як довго вони залишаються свіжими. Експерти пояснюють прості правила, які допоможуть уникнути псування і зберегти якість продукту значно довше.

Видання Southern living опублікувало коментар експерта зі зберігання продуктів Челсі Едвардс, як найкраще зберігати яйця, передає Новини.LIVE.

Хоч яйця здаються простим продуктом, умови їх зберігання напряму впливають на свіжість і безпеку. Експерти зі зберігання продуктів радять дотримуватися базових правил, щоб продовжити термін придатності та уникнути псування.

Як правильно зберігати яйця

Свіжі немиті яйця можуть зберігатися навіть при кімнатній температурі до двох тижнів, однак у холодильнику вони залишаються придатними значно довше.

Миті яйця краще одразу тримати в холоді, оскільки після очищення зникає природний захисний шар, і вони зберігаються менше — приблизно до двох місяців.

Курячі яйця. Фото: Freepik

Найкраще місце для зберігання — найхолодніша зона холодильника, а не дверцята, де температура постійно змінюється.

Яйця рекомендують залишати в оригінальній картонній упаковці, яка захищає їх від втрати вологи та сторонніх запахів.

Перед використанням яйця варто мити лише безпосередньо перед приготуванням, щоб уникнути потрапляння бактерій всередину.

Автор:
