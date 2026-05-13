Скільки яєць можна з'їсти за 1 тиждень: стало відомо точну кількість

Яєчня з овочами. Фото: Freepik

Яйця роками викликають суперечки через холестерин, але сучасні дослідження змінили погляд на цей продукт. Виявилося, що для більшості людей яйця не становлять небезпеки, якщо знати міру та правильно їх поєднувати в раціоні. Фахівці пояснили, скільки яєць на тиждень вважається нормальною кількістю та кому все ж варто бути обережнішими.

Про те, скільки яєць можна з'їсти на тиждень пише Pyszności, передає Новини.LIVE.

Яйця давно залишаються одним із найпопулярніших продуктів у щоденному раціоні, але суперечки навколо них не вщухають роками. Одні вважають їх ідеальним джерелом білка, інші бояться холестерину та обмежують себе навіть у кількох яйцях на тиждень.

Насправді сучасні дослідження показують, що все не так однозначно, а головне значення має не лише кількість яєць, а й загальний раціон харчування та стан здоров’я людини.

Вміст холестерину в жовтку

Головна причина дискусій навколо яєць — високий вміст холестерину в жовтку. В одному яйці міститься приблизно 180–200 мг холестерину, тому раніше вважалося, що часте вживання яєць автоматично підвищує ризик серцево-судинних захворювань.

Читайте також:

Проте зараз фахівці пояснюють: у більшості людей організм самостійно регулює вироблення холестерину, тому яйця не мають такого критичного впливу, як вважалося раніше.

Яйця та зелена цибуля. Фото: Freepik

Одне середнє яйце містить приблизно 70–80 калорій, а також повноцінний білок з усіма необхідними амінокислотами. Крім того, яйця багаті на вітаміни D, A, B12, холін, а також лютеїн і зеаксантин, які підтримують роботу мозку та здоров’я очей. Саме тому вони залишаються важливою частиною збалансованого харчування.

Для здорової людини цілком нормальною кількістю вважають приблизно 7–14 яєць на тиждень. У багатьох людей навіть 1–2 яйця щодня не викликають погіршення аналізів чи самопочуття. Але все дуже індивідуально: комусь організм чудово реагує навіть на більшу кількість, а хтось може відчувати дискомфорт уже після кількох жовтків.

Кому варто обмежити вживання яєць

Особливу увагу варто звертати людям із підвищеним рівнем "поганого" холестерину, серцево-судинними захворюваннями, ожирінням або порушенням ліпідного обміну. У таких випадках краще контролювати кількість яєць та регулярно перевіряти ліпідограму.

Не менш важливо і те, з чим саме ви їсте яйця. Відварені яйця з овочами, зеленню та цільнозерновим хлібом — значно корисніший варіант, ніж смажені яйця з великою кількістю ковбаси чи бекону. Саме загальний баланс харчування найбільше впливає на здоров’я.

Найкращими способами приготування вважаються яйця "всмятку", "круто" або яєчня з мінімальною кількістю олії. Так вони залишаються поживними, але не перевантажують організм зайвими жирами та калоріями.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї.

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків.