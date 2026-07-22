Сколько варить кукурузу: 2 простых ингредиента и кочаны станут мягкими и сладкими за 15 минут
В сезон молодой кукурузы хочется, чтобы она получалась нежной, ароматной и буквально таяла во рту. Добиться такого результата очень просто, если знать несколько секретов приготовления. Добавление сахара и сливочного масла сделает зерна еще слаще, а правильное время приготовления поможет сохранить их сочность.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодая кукуруза — 5–6 початков;
- вода — столько, сколько понадобится;
- сахар — 1 ст. л.;
- сливочное масло — 30 г;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Очистить кукурузу, оставив несколько молодых листьев.
- Выложить часть листьев на дно кастрюли, сверху разместить початки и накрыть оставшимися листьями.
- Залить горячей водой так, чтобы она полностью покрывала кукурузу. Добавить сахар и сливочное масло.
- Довести до кипения, накрыть крышкой и варить молодую кукурузу 10–15 минут. Если початки более зрелые, время приготовления увеличить до 25–40 минут.
- После выключения огня оставить кукурузу в горячей воде еще на 5–10 минут.
- Перед подачей смазать початки сливочным маслом и посолить по вкусу. По желанию можно добавить паприку, сушеный чеснок или тёртый сыр.
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